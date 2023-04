In so großer Tiefe wurden noch nie Fische gefilmt und gefangen

((c) University of Western Australia

Diese Schneckenfische wurden im Izu-Ogasawara-Graben vor Japan in einer Tiefe zwischen 7500 und 8200 Metern gefunden. ((c) University of Western Australia

Eine japanisch-australische Forschungsexpedition hat zum ersten Mal Fische in einer Tiefe von mehr als acht Kilometern unter der Meeresoberfläche gefangen - und sogar noch tiefer gefilmt.

In den tiefen Gräben des Meeres gab es seltenen Besuch. Eine japanisch-australische Forschergruppe hat den Auftrag, die Tiefen des Meeres besser zu verstehen. Ein Meilenstein dabei wurde am Montag bekannt gegeben. Man filmte erstmals Fische mehr als acht Kilometer unter der Wasseroberfläche.

Wie der Leiter der Expedition, Professor Alan Jamieson, am Montag mitteilte, wurden während einer zweimonatigen Reise eines Teams der University of Western Australia (UWA) und der Tokyo University of Marine Science zwei Schneckenfische in Fallen gefangen, die 8022 Meter unter der Wasseroberfläche im Japangraben südlich von Japan ausgelegt wurden.

Die Schneckenfische der Art „Pseudoliparis belyaevi" sind die ersten, die unterhalb von 8000 Metern gefangen wurden, berichtet das Expeditionsteam. Die beobachteten Exemplare waren etwa 11 Zentimeter (4,3 Zoll) groß.

Vermutlich neue Schneckenfischart beobachtet

Die Expedition mit ferngesteuerten Kameras ist Teil einer zehnjährigen Studie über die tiefste Fischpopulation des Planeten. Im Zuge dessen wurde auch eine bisher unbekannte Schneckenfischart in 8336 Metern Tiefe im Izu-Ogasawara-Graben vor Südjapan entdeckt.

"Die japanischen Gräben waren unglaubliche Orte zum Erforschen; Sie sind so reich an Leben, sogar ganz unten", sagte Jamieson, Gründer des Minderoo-UWA Tiefseeforschungszentrums. "Die eigentliche Botschaft, die ich mitnehme, ist nicht unbedingt, dass sie in einer Tiefe von 8336 m leben, sondern dass wir genug Informationen über diese Umgebung haben, um vorherzusagen, dass sich in diesen Gräben die tiefsten Fische befinden würden, denn bis zu dieser Expedition hatte noch niemand einen einzigen Fisch in diesem Graben gesehen oder gesammelt", so Professor Jamieson.

"Wir sagen den Kindern schon im Alter von zwei oder drei Jahren, dass die Tiefsee ein furchtbarer, unheimlicher Ort, wo man nicht hingehen sollte“, sagte Jamieson. "Wir wissen nicht zu schätzen, dass sie (die Tiefsee) den größten Teil des Planeten Erde ausmacht, und wir sollten Ressourcen darauf verwenden zu verstehen und herauszufinden, wie wir sie beeinflussen und wie sie funktioniert."

>> Der Artikel der University of Western Australia

(Reuters)