Der Wolfgang-Sobotka-Fanklub (WSF) in der SPÖ-Fraktion trifft sich zum Jour fixe in der Milchbar des Parlaments.

Genosse 1: Freundschaft, Genossinnen und Genossen. Sagts amol, was habts ihr eigentlich am Donnerstagvormittag bei der Rede des „Kasperls von Kiew“, des ukrainischen Schauspielerpräsidenten, so getrieben? Seid ihr nach einer – frei nach Michael Häupl – harten 20-Stunden-Arbeitswoche schon in die Osterferien aufgebrochen?



Genosse 2: Hab i was verpasst? Ich musste den Flieger auf die Kanaren erwischen, sonst hätt mir die Schnucki wieder die Ohren vollgesungen, dass mir Hören und Sehen vergangen wär.



Genossin 3: So gern wär i dabeigewesen bei der Sondersession vom „Soberl“. Aber leider, leider: Corona hat mich niedergestreckt. Es war wie beim Lazarus: Kurz darauf war i wieder pumperlgsund. Das Stoßgebet zum heiligen Wolodymyr hat sicher geholfen. Für mich war das auch ein Zeichen für die Wiederauferstehung der SPÖ.



Genossin 4: Ich hab mir bei einer Wahlkampfprozession im Salzburgischen die Füße abgelatscht. Und dabei hab i gleich auch für den Andi Babler Unterstützungserklärungen gesammelt.



Genosse 1: Das lob ich mir: Immer für das Wohl der Partei unterwegs. Merkts euch: Alles für die Partei, nichts gegen die Partei. Auch wenn das momentan nicht danach ausschaut . . . (vier)

