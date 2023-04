Pflanzen schreien bei Stress, doch wir hören sie nicht

(c) Getty Images (hdagli)

Wie geht's diesen Paradeisern? Das könnte man aus ihren Lautäußerungen erfahren. (c) Getty Images (hdagli)

Israelische Forscher zeigten, dass Tomaten- und Tabakpflanzen auf Stress mit Geräuschen reagieren, allerdings außerhalb des menschlichen Hörbereichs.

Auch Pflanzen kennen Stress, etwa durch Umweltgifte, Trockenheit oder mechanische Belastung. Wie Tiere reagieren sie auf solche potenziell bedrohlichen Ausnahmesituationen mit Versuchen, sich daran anzupassen. Und sie zeigen den Stress auch, etwa indem sie flüchtige Substanzen abgeben. Diese Substanzen, meist Terpene, dienen in manchen Fällen sogar als Kommunikationsmittel: Sie sagen Nachbarpflanzen, dass Gefahr in der Luft liegt.

Der Stress kann auch Vibrationen bewirken. So bilden sich bei Trockenheit im Xylem, dem Wasserleitsystem der Pflanzen, kleine Luftblasen, die wachsen und dann zerplatzen. Dadurch entstehen Schwingungen, die bereits von Wissenschaftlern aufgenommen wurden, aber nur aus der Nähe. Forscher um Itzhal Khat an der Universität Tel-Aviv fragten sich nun: Kann es sein, dass diese Vibrationen über die Luft übertragen werden, also Schall erzeugen? Transportieren sie damit Information, die potenziell für Kommunikation dienen könnte?