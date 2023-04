Die Juno darf ein Kreuz tragen, die Venus auch?

Hase und Passion, Eier und Auferstehung: Zu Ostern scheinen christliche und heidnische Elemente schwerer vereinbar als zu Weihnachten.

Vielleicht war es auch dem einen oder anderen der wenigen, aber vehementen Buhrufer bei der „Ulisse“-Premiere in der Staatsoper aufgefallen: Anna Bondarenko als Juno trug ein Kreuz um den Hals. Das war bei dieser auch in manchen Details durchdachten Regie wohl kein Requisitenfehler – wie die berüchtigte Armbanduhr des Statisten eines Sandalenfilms –, sondern gewollt. Und es ist in Ordnung. Erstens im Sinn des Librettisten Giacomo Badoaro, der Mitglied der freigeistigen Accademia degli Incogniti war.

Zweitens aber hat es im Christentum eine große Tradition, sich heidnische Götter und Kulte anzueignen, sie zu christianisieren; etliche Marienwallfahrtsorte haben solche Wurzeln.

Kann auch eine Venus ein Kreuz tragen? Thomas-Mannisten – oder sagt man Thomas-Mannianer? – fällt dazu vielleicht die sexistische Bemerkung des Lodovico Settembrini ein, der im „Zauberberg“ über die Oberärztin sagt: „Von der mediceischen Venus unterscheidet sie sich dadurch, dass sie dort, wo sich bei der Göttin der Busen befindet, ein Kreuz zu tragen pflegt.“ Im „Tannhäuser“ wird eine symbolfreudige Regie wohl eher der Elisabeth ein Kreuz umhängen, aber wenn man bedenkt, dass der so fromme wie keusche Minnesänger Wolfram just dem Abendstern – also der Venus – eine Arie singt, sind da Verwechslungen durchaus möglich...

Auffälligerweise tut man sich beim Osterfest mit christlich-heidnischem Cross-over schwerer als bei Weihnachten. Das Christkind und der Weihnachtsmann arbeiten als Wunscherfüller halbwegs friedlich einander zu, die Kerzen stehen sowohl für die elektrisch erleuchteten Einkaufsstraßen als auch für das Licht der Welt im Sinn des Johannesevangeliums. Doch Passion und Auferstehung mit diversen Fruchtbarkeitsriten zu kombinieren, da tun wir uns schwer. Die Darstellung eines Jesus mit einem Korb voller Eier, womöglich zum Abendmahl, käme manchen wohl unpassend, vielleicht gar blasphemisch vor.

Schlingensiefs „Parsifal"

Das war ja das wirklich Aufsehenerregende an der sonst vor allem unaufgeräumten Bayreuther „Parsifal“-Inszenierung von Christoph Schlingensief im Jahr 2004: dass er in Wagners Bühnenweihfestspiel, das viele sogenannte Kulturchristen als Quasi-Liturgie für ihren Gründonnerstag schätzen, die heidnisch-österliche Figur des Hasen setzte und diesen auch noch verwesen ließ.

Solche Konfrontationen von christlichen und nicht christlichen Symbolwelten sind, um ein weiteres österliches Wort zu verwenden, fruchtbar. Wenn sie erschreckend wirken, spricht das nicht gegen sie: Christen wissen, dass ihr Glaube, siehe erster Korintherbrief (1, 23), ohnehin etwas tief Skandalöses an sich hat.

Auch nicht wirklich ärgerlich, aber doch ziemlich blöd ist der Trend, Feste, egal wie christlich, nicht zu der Zeit zu feiern, in die sie fallen. Wenn etwa eine politische Partei, die ohnehin derzeit einiges Mitleid an sich zieht, am Samstag vor Palmsonntag in der Fußgängerzone Ostereier verteilt. Gewiss, Ostern ist ein bewegliches Fest und daher für manche unberechenbar, aber haben diese Funktionäre denn keinen Kalender? Als Ostergeschenk kommt er leider zu spät.