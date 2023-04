Bombe bei Arbeiten auf Baustelle in Osttirol entdeckt

In Oberlienz wurde bei Baggerarbeiten auf einem Firmengelände eine Bombe entdeckt. Sie stammt offenbar aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle auf dem Areal einer Firma in Oberlienz in Osttirol ist am Montag eine Bombe, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, gefunden worden. Ein Baggerfahrer hatte das Kriegsrelikt bei Aushubarbeiten plötzlich an einem Zahn seines Gefährts quasi "an der Schaufel", berichtete der ORF Tirol und die Online-Ausgabe der "Kleinen Zeitung". Aus Sicherheitsgründen wurde die angrenzende Bundesstraße daraufhin kurzzeitig gesperrt.

Sie wurde jedoch bald wieder freigegeben, da die Gefährdungslage als gering eingestuft wurde, wie es hieß. Die Baustelle wurde abgesperrt und der Entminungsdienst des Bundesheers angefordert. Die Experten schritten daraufhin zu Bergung, Identifizierung und Entschärfung der Bombe.

(APA)