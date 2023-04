32 Migranten mussten vor Lampedusa stundenlang auf Rettung warten

(c) AFP or licensors

Lampedusa bleibt weiter Brennpunkt. (c) AFP or licensors

Nach Stunden konnte die Rettungsaktion mit dem Hubschrauber umgesetzt werden.

32 Flüchtlinge haben stundenlang auf der Insel Lampione unweit von Lampedusa auf Rettung warten müssen, nachdem sie am Sonntag mit ihrem aus Tunesien abgefahrenem Boot gestrandet waren. Nach mehreren Versuchen, die Migranten mittels Patrouillenbooten der Küstenwache zu retten, wurde der Rettungseinsatz am Montag wegen der besonders widrigen Wetter- und Seebedingungen mit einem Hubschrauber der Küstenwache durchgeführt.

Der Helikopter, der mehrmals von Lampione nach Lampedusa flog, war unter besonders schwierigen Wetterbedingungen mit Windböen von bis zu 50 Knoten im Einsatz, teilte die Küstenwache mit. 32 Migranten, darunter ein Kind, wurden insgesamt gerettet und sicher zur Insel Lampedusa gebracht.

Rettungsschiff „Ocena Viking“ in Salerno erwartet

In der süditalienischen Stadt Salerno wird indes das Rettungsschiff "Ocean Viking" der französischen Hilfsorganisation SOS Méditerranée erwartet, das bei einem Einsatz im Mittelmeer vor der Küste Libyens am Samstag 92 Menschen in Seenot an Bord genommen hat. Die Flüchtlinge seien aus einem "überladenen und luftleeren" Schlauchboot gerettet worden, teilte SOS Méditerranée auf Twitter mit. Unter den Geretteten seien neun Frauen und etwa 40 unbegleitete Minderjährige.

Die italienischen Behörden hätten die "Ocean Viking" angewiesen, den Hafen im - rund 830 Kilometer entfernten - süditalienischen Salerno anzusteuern. Da sich laut Wettervorhersagen die Bedingungen verschlechtern sollen, befürchtet SOS Méditerranée, dass "die recht lange Überfahrt den fragilen Zustand der Geretteten beeinträchtigen wird".

Vorwürfe gegen Italiens Regierung

Die im Mittelmeer tätigen Hilfsorganisationen werfen der von Giorgia Meloni geführten italienischen Rechts-Regierung eine Behinderung der Seenotrettungen vor. Gemäß einem von der Regierung erlassenen Dekret müssen Rettungsschiffe den ihnen zugewiesenen Hafen unverzüglich anlaufen. Zudem sei es inzwischen üblich, den Schiffen weit entfernte Häfen zuzuweisen, kritisieren die Seenotretter.

(APA)