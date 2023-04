Trump vor Gericht, Umfragewerte gut: Wie kann das sein?

Ex-Präsident Donald Trump muss heute in New York vor Gericht.

Ex-Präsident Donald Trump muss heute in New York vor Gericht. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Ex-Präsident Donald Trump muss heute in New York vor Gericht. Doch während noch nicht klar ist, was ihm im Detail vorgeworfen wird, stehen Wähler und Republikaner trotzdem mehr denn je hinter ihm. Warum?

Donald Trump wird heute, um 14.15 Uhr Ortszeit (also um 20.15 Uhr in Österreich), vor dem Strafgericht in New York erwartet. Auslöser: eine Schweigegeldzahlung an Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Beliebt bei Wählern und in der Partei

Die Anklage ist im Detail noch nicht öffentlich - und wird viel größer sein als bis jetzt bekannt. Und trotzdem kann Trump bereits jetzt politisches Kapital aus diesem Fall schlagen. In Umfrage liegt er vorne, sein Spendenkonto quillt über. Wieso? Was geht in den Köpfen der Wähler und der republikanischen Politiker vor? Darüber spricht in dieser Folge New-York-Korrespondentin Elisabeth Postl.

Gast: Elisabeth Postl

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: ABC

Mehr zum Thema:

>>> Wie Trump seine große Show vorbereitet

>>> Die Taktik des Donald Trump

>>> Das Justizspektakel um Donald Trump