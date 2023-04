„Bewegung gehört in die Kindheit“

Der Präsident der Österreichischen Krebshilfe, Paul Sevelda, im Gespräch darüber, wo Österreich heute in der Krebsvorsorge steht. Und wie die Gesundheitspolitik, aber auch die Menschen selbst dazu beitragen können.

Der Österreichische Krebsreport, der heuer zum zweiten Mal erschien, berichtet von großen Fortschritten in der Diagnose und Behandlung von Krebs (siehe Gesundheitsinfo Seite 68) aber auch in der Vorsorge. Letztere ist Paul Sevelda, Präsident der Krebshilfe Österreich, die Mitherausgeberin des Krebsreports ist, ein großes Anliegen. „Die beste Therapie gegen Krebs ist, ihn nicht zu bekommen“, so Sevelda bei der Präsentation im Jänner. 50 Prozent aller Krebstodesfälle in Europa könnten von vornherein vermieden werden – durch eine gesundheitsfördernde Lebensweise, aber auch durch die Teilnahme an Früherkennungsprogrammen und durch Impfungen.

Was die Vorbeugung gegen Krebs angeht, sieht der neue Österreichische Krebsreport vor allem die Impfung gegen die krebsauslösenden Humanen Papillomaviren (HPV), die künftig kostenlos bis zum 21. Lebensjahr möglich sein wird, als großen Schritt. Kann man von einem Meilenstein sprechen?

Fangen wir mit dem Positiven an: Wir sind damit sehr weit voran, dass wir bis zum 21. Lebensjahr Männer und Frauen mit zwei Impfungen durchimpfen können. Aber natürlich ist das nur die Grundvoraussetzung. Die wahre Umsetzung und Qualität wird sich nur daran messen lassen können, wie hoch die Beteiligung ist. Da haben wir aus der Vergangenheit hoffentlich einiges gelernt, und natürlich braucht es eine breite Informationskampagne und einen barrierefreien Zugang zu dieser Impfung. Da mahlen die Mühlen sehr langsam. Wenn ich an den barrierefreien Zugang denke, diskutiert man auf politischer Ebene die verpflichtende Dokumentation im elektronischen Impfpass, was ich als sinnvoll ansehe. Aber hier fehlt noch die Zustimmung, beziehungsweise die technische Umsetzung, was in einem Zeitalter der modernen IT-Technologie ein bisschen verwundert.



Natürlich braucht es auch begleitend eine kontinuierliche Informationsarbeit. Ich würde hier als Vorbild die Zeckenimpfung nehmen. Derzeit haben wir bei der Kinderimpfung vom neunten bis zwölften Lebensjahr, was nach wie vor das anzustrebende Zeitfenster ist, Durchimpfungsraten zwischen 30 und nicht ganz 50 Prozent in Wien erreicht. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht so gut, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen könnten.

Also die Impfung im Kindesalter wäre am besten. Warum? Weil sie durchgeführt wird, noch bevor man sexuell aktiv wird?

Erstens wegen der Klarheit, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine sexuelle Aktivität stattgefunden hat oder haben darf. Und zweitens, weil wir für das Immunsystem bei Kindern hinreichend Daten haben, dass zwei Impfungen für einen lebenslangen Schutz ausreichend sind.

Ist es richtig, dass mit der Impfung 90 Prozent der Gebärmutterhalskrebs-Fälle vermieden werden könnten?

Ja, wir kommen mit der HPV-Impfung sehr nah daran heran, dass die HPV-assoziierten Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen wirklich ausgerottet werden können, zu 90 bis 95 Prozent, so wie es die WHO für 2030 vorgegeben hat.

Und wie ist es mit anderen Erkrankungen, die auch durch diese Virusgruppe ausgelöst werden können, also andere Krebsarten bei Frauen, aber auch Krebserkrankungen bei Männern?

Es gibt natürlich eine Reihe von anderen Krebserkrankungen. Sie sind aber in der Häufigkeit bei Weitem nicht so verbreitet wie der Gebärmutterhalskrebs. Auch dieser ist hier nicht so häufig, weil wir durch den Krebsabstrich meistens die Krebsvorstufen erkennen, aber in Afrika oder in Indien ist er eine der häufigsten Krebserkrankungen, die auch tödlich verlaufen.



Bei den anderen Krebserkrankungen sind vielleicht am häufigsten die Erkrankungen des Rachenraumes – Tonsillen, Halsbereich. Da haben wir noch nicht so viele Daten wissenschaftlich aufgearbeitet, aber man geht davon aus, dass auch hier 40 bis 50 Prozent der Erkrankungen durch HPV verursacht werden. Und natürlich wäre auch hier durch die Impfung eine Schutzwirkung vorhanden. Die anderen Erkrankungen, wie Peniskarzinom, Analkarzinom, Scheidenkarzinom, sind relativ selten, könnten aber auch durch die Impfung verhindert werden. Und vor allem kann eine zwar nicht tödliche, aber sehr lästige Erkrankung verhindert werden, die Feigwarzen. Sie sind gutartig, aber sehr ansteckend, und sie können eine sehr unangenehme Nebenwirkung haben, die Papillomatose. Wenn sich Kinder im Rahmen der Geburt mit bestimmten Stämmen infizieren, dann bekommen sie Papillome auf den Stimmbändern. Das ist etwas, das zu oft zigfachen Eingriffen führt, was zwar nicht tödlich, aber doch extrem belastend ist.

Zur Person Paul Sevelda ist Gynäkologe und war Primar an der Klinik Hietzing. Er gründete und leitet das Karl Landsteiner Institut für gynäkologische Onkologie und Senologie. Seit 23 Jahren ist Sevelda zudem Präsident der Österreichischen Krebshilfe.

Würden Sie sagen, dass Österreich Vorreiter mit diesem Impfprogramm ist?

Von den Grundvoraussetzungen her ja. Wir waren auch in Europa die ersten, vielleicht sogar weltweit die ersten, die Buben und Mädchen geimpft haben. In der Durchimpfungsrate sind wir nicht Vorreiter. Da gibt es Vorbilder wie Australien, Schottland, Großbritannien, die skandinavischen Länder. Sie haben schon Zahlen verfügbar, an denen wir sehen können, dass tatsächlich durch die Impfung Gebärmutterhalskrebs verhindert wird. Es ist also eine Impfung gegen Krebs. Es ist das, wovon wir seit zig Jahren träumen, und ehrlich gesagt überrascht es mich, dass das nicht schon viel mehr Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren bekommen hat. Jetzt im Zuge der Erweiterung der HPV-Impfung bis zum 21. Lebensjahr ist ein breites mediales Interesse da. Es ist mir aber wichtig, dass das nicht mit einem Einmal-Schuss geht, sondern das muss in unsere tägliche Arbeit einfließen, dass wir permanent darüber informieren und auf die Wichtigkeit hinweisen.

Das zweite aktuelle Vorsorgethema ist die Dickdarmkrebs-Vorsorge. Wie weit ist Österreich hier?

Erstens gibt es einen Hinweis im Regierungsprogramm, dass ein solches Dickdarmkrebs-Früherkennungsprogramm gestartet werden soll. Der Gesundheitsminister hat ein Screening-Komitee eingesetzt, und dieses Screening-Komitee hat dem Ministerium bereits die wissenschaftliche Grundlage und Empfehlung für ein solches organisiertes Sreening-Dickdarmkrebs-Früherkennungsprogramm überliefert. Was steht da drinnen? Die Expertinnen und Experten empfehlen auf Basis der wissenschaftlichen Daten ab dem 45. Lebensjahr eine Dickdarmspiegelung. Wenn diese unauffällig ist, alle zehn Jahre bis zum 75. Lebensjahr. Oder alternativ dazu einen Blutstuhltest durch eine enzymatische Bestimmung, der sogenannte FIT-Test, alle zwei Jahre.

Kann man diese beiden Verfahren wirklich als alternativ im Sinn von gleichwertig sehen? Die Kolonoskopie ist ja für die Patienten das wesentlich aufwendigere Verfahren . . .

Gleichwertig im Bezug auf die Reduktion von Sterbefällen. Der Vorteil des Blutstuhltestes ist natürlich die wesentlich einfachere Handhabe. Wenn er positiv ist, ist natürlich die Konsequenz die Darmspiegelung. Wir wissen aber, dass sie mit einer wesentlich höheren Hemmschwelle verbunden ist. Wir propagieren die Darmspiegelung, auch die wissenschaftliche Gesellschaft, seit circa 15 oder 20 Jahren, sind aber trotzdem in der Zielpopulation weit unter 50 Prozent. Ziel wäre, dass wir durch den Blutstuhltest sehr barrierefrei eine deutlich höhere Teilnahmerate erzielen. Denn wie bei allen Screening-Untersuchungen braucht man circa 70 oder 80 Prozent, damit sie sich auf die Sterblichkeit auswirken.



In Österreich haben wir zwei Zielregionen, die das sehr stark beworben haben: Im Burgenland war es der Blutstuhltest. Das Burgenland hat es durch diese Initiative geschafft, von der höchsten Dickdarmkrebs-Sterblichkeit in ganz Österreich auf Nummer eins zu kommen – mit der geringsten Sterblichkeit.



Das zweite Land, das das auch sehr eindrucksvoll zeigen konnte, war Vorarlberg. Dort hat man die Dickdarmspiegelung propagiert, auch mit sehr guten Ergebnissen. Das heißt, beide Verfahren sind, was die Reduktion der Mortalität anlangt, gleichwertig.

Aber wenn wir nur die Kolonoskopie als Früherkennungsmaßnahme empfehlen, verlieren wir sehr viel Teilnahmerate. Und daher – die wissenschaftliche Evidenz ist hier eindeutig – war das Screening-Komitee auch der Meinung, beide Verfahren als gleichwertig in die Empfehlung hineinzunehmen.

Im Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung finden sich Teilnahme an Impfprogrammen, und Screenings an den letzten beiden von zwölf Vorsorgemaßnahmen. Ganz oben im Kodex finden sich die – hinlänglich bekannten – Empfehlungen, nicht zu rauchen, ein gesundes Körpergewicht anzustreben, sich zu bewegen, gesund zu ernähren, und andere Maßnahmen. Was davon sehen Sie für Österreich als besonders wichtig in der Umsetzung an?

Was Rauchen betrifft, so war das Nichtraucherschutz-Volksbegehren eine gute Initiative, die aber noch lang nicht das Ziel gewährleistet, hier in Europa unter den Besten zu sein. Wir brauchen, was das Nikotin anlangt, natürlich noch weitere Maßnahmen. Da spreche ich in erster Linie von einer Preisgestaltung, die es der Jugend sehr schwer macht, sich Zigaretten kaufen zu können. Das ist eine der wirksamsten Maßnahmen überhaupt, und ich kann gar nicht verstehen, dass die Politik nicht eine sehr viel höhere Preispolitik fährt. Man könnte mit den Steuern noch deutlich hinauffahren, sodass jedes Packerl mindestens zehn Euro kostet, und könnte die daraus erzielten Einnahmen auch Gesundheitsthemen widmen. Außerdem gibt es noch Gesetzeslücken bei den Nikotin-Nebenprodukten – Nikotinbeutel, Snus, Kautabake, et cetera, die auch von der Tabakindustrie sehr beworben werden.



Ein Thema, das immer ein bisschen unter den Tisch fällt, das aber von der Wichtigkeit her ganz oben steht, ist regelmäßige Bewegung und in der Folge Vermeidung der Fettleibigkeit. Das ist inzwischen das Gesundheitsproblem Nummer eins in den Vereinigten Staaten. Dort raucht kaum mehr jemand, aber die Leute sind unglaublich adipös. Wir haben einen dramatischen Rückgang an Bewegung. Es ist nicht so sehr die Ernährung. Das wird immer wieder geglaubt, aber der entscheidende Punkt ist die mangelnde Bewegung.

Können Sie den Konnex zwischen Bewegung und Krebs deutlich machen? Inwiefern ist es wirklich ein Krebsrisiko, wenn man abends auf der Couch sitzt?

Da gibt es ganz klare Zahlen. Fettleibigkeit führt zu erhöhtem Prostatakrebs-Risiko, Gebärmutterkörperkrebs-Risiko, Dickdarmkrebs-Risiko. Das sind die häufigsten, auch bei der postmenopausalen Frau beim Mammakarzinom. Es gibt auch ganz überzeugende Daten, dass Menschen, die an Krebs erkrankt sind, wenn sie regelmäßig Bewegung machen, eine bessere Überlebensprognose haben. Das ist erst unlängst publiziert worden. Das heißt, körperliche Bewegung ist ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor. Das hat etwas mit Lebensstil zu tun. Wir haben in der Schule keine Initiativen mehr, etwa Skikurse, die junge Leute zur Bewegung und zum Sport bringen. Das ist ein Versäumnis. Das muss nicht das Fitnessstudio sein. Das kann auch Mit-dem-Hund-Spazierengehen sein oder Radfahren, Stiegensteigen, Golf spielen oder was auch immer. Aber man sollte sich pro Tag mindestens eine halbe Stunde bewusst bewegen oder dreimal pro Woche eine Stunde.

Wie machen Sie selbst das denn als vielbeschäftigter Mensch?

Ich gehe jeden Tag nach dem Aufstehen für 45 Minuten – solang dauern meine Fernsehprogramme von Soko Linz über Soko Kitzbühel und Soko Donau – auf meinen Hometrainer und radle. Im Sommer gehe ich Mountainbiken und einmal pro Woche mache ich eine Golfrunde zu 18 Loch. Im Winter gehe ich Skitouren. Also es gibt keine Woche, wo ich nicht mindestens drei bis fünf Tage mich wirklich bewege.

Glauben Sie, dass jede und jeder das schaffen kann?

Man muss sich überlegen, wie man es schafft. Es macht keinen Sinn, wenn ich einer 60-jährigen Dame, die in ihrem Leben nie Sport betrieben hat, wenn sie ein Mammakarzinom hat, sage, sie soll jetzt anfangen, einmal am Tag walken zu gehen. Oder wenn ich einem Mann, der dick ist, sage, er soll weniger essen und sich mehr bewegen. Das funktioniert so nicht. Bewegung und das Gefühl für Bewegung ist auch eine Frage der Erziehung und des Vorbildes. Und das gehört eben auch in die Jugend. Das gehört in die Kindheit.