Der schleichende Wolf

Der medizinische Fortschritt hat dem Lupus zum Großteil seinen Schrecken genommen. Betroffene bedürfen jedoch

regelmäßiger ärztlicher Betreuung.

Wiewohl Lupus nicht besonders häufig auftritt, ist er doch die häufigste systemische Autoimmunerkrankung. „Systemisch heißt, es kann der ganze Körper von rheumatischen Entzündungen befallen werden.“ erklärt Ruth Fritsch-Stork, Primaria des Gesundheitszentrums Mariahilf, und führt weiter aus: „Statt Bakterien oder Viren mit der Entzündung zu bekämpfen, bekämpft sich der Körper dabei selbst.“



Zur Häufigkeit der Erkrankung sagt die Expertin: „Die Prävalenz beträgt weltweit gesehen zwischen 20 und 80 pro 100.000 Einwohner.“ Diese Schwankungsbreite erkläre sich durch die unterschiedlichen ethnischen Dispositionen. „Kaukasier sind von Lupus weniger betroffen, weswegen die Prävalenz in unseren Breitengraden entsprechend niedriger ist, Afroamerikaner, Menschen hispanischer Abstammung oder Asiaten sind häufiger betroffen und neigen auch zu schwereren Verläufen.“

Nie vor der Pubertät. Die Ursachen der Erkrankung sind teilweise verstanden: „Das Abwehrsystem ist ein Team, in welchem die verschiedenen Abteilungen des Immunsystems zur Erkrankung beitragen“, erklärt Stefan Egger, Rheumatologe und Ernährungsmediziner am Ärztezentrum Hochstrass und beim Gesundheitsquadrat Wien. Die langgehegte Vermutung, dass die T- und insbesondere die B-Lymphozyten, welche die Antikörper produzieren, an der Erkrankung beteiligt seien, wurde durch die Forschung der letzten Jahre bestätigt. „Durch Medikamente, die auf die B-Zellen ausgerichtet sind, kann man das Ganze positiv beeinflussen.“ sagt Egger. „Es sind aber nicht nur die T- und B-Lymphozyten, also das erworbene Immunsystem, sondern auch das angeborene, welches eine Rolle spielt.“ Auch die Makrophagen, also Fresszellen, würden zur Erkrankung beitragen, ebenso spielen offensichtlich die Hormone eine Rolle, denn: „Lupus tritt nicht vor der Pubertät auf und lässt nach den Wechseljahren meist nach.“



Auch Fritsch-Stork sieht nicht nur eine Ursache für die entzündlichen Schübe: „Lupus ist ein Konglomerat.“ Die Unterschiede in den ethnischen Gruppen sprächen für eine genetische Prädisposition. „Aber es gibt meistens einen ,second hit‘. Das kann oft eine Infektion sein, typischerweise durch das Epstein-Barr-Virus.“ Ein weiterer typischer Trigger für den Lupus sei Sonnenlicht.

Lupus von anderen rheumatischen Erkrankungen differentialdiagnostisch abzugrenzen, ist Fritsch-Stork zufolge nicht immer ganz einfach: „Es gibt aber Klassifikationskriterien, an denen man sich orientieren kann.“ Beim sehr typischen Hautausschlag sei die Abgrenzung eindeutig. Ein Befall der Gelenke hingegen könne auch die Form einer rheumatoiden Arthritis annehmen. Hinzu käme, dass die Symptome am Anfang eher unspezifisch seien „Daher werden viele Patienten am Anfang ein bisschen abgefertigt, denn wenn man nur müde ist und Gliederschmerzen hat, dann kann das ja alles und nichts sein“, sagt Ruth Fritsch-Stork.

Beginn meist schleichend. Der Krankheitsbeginn wiederum ist für den Patienten schwierig abzugrenzen: „Grundsätzlich haben rheumatische Erkrankungen die Neigung, schleichend in unser Leben zu treten“, weiß Egger „Man kann nicht sagen, letzte Woche hat’s begonnen sondern eher: Seit letztem Herbst spüre ich Veränderungen.“ Je jünger die betroffene Person, desto schleichender beginnt oft das Rheuma. Irgendwann geht die unspezifische Phase in eine konkrete Manifestation der Entzündung über.



„Nicht selten ist, dass weder Gelenke noch Haut entzündet sind, sondern ein Organ“, erklärt Egger. Im Falle der Niere spüre man das nicht. „Die Abgeschlagenheit nimmt zu, man geht zum Hausarzt und der nimmt hoffentlich Blut ab und entdeckt dann erhöhte Nierenwerte“, schildert Egger die Diagnosefindung in diesem Fall. „Bei einem erhöhten Nierenwert muss man schon Gas geben, denn die Entzündung hinterlässt langfristig bleibende Schäden.“ Ist das Lungenfell betroffen, hat man Schmerzen beim Atmen. Bei der Herzbeutelentzündung hat man einen deutlichen Leistungsverlust.



Laut Egger ist die Labordiagnostik ein wichtiges Bauteil auf dem Weg zur Diagnose: „Besonders relevant ist hier der ANA-Befund, der Nachweis von antinukleären Antikörpern, also Antikörper, die sich gegen den Zellkern richten.“ Diese Antikörper würde man nicht entwickeln, wenn der Zellkern nicht an die Oberfläche käme. „Das heißt, da muss etwas schief laufen.“

„Dank des Einsatzes von B-Zellen Therapeutika stirbt heute niemand mehr an Lupus.“





Ziel der Behandlung ist, den Lupus diesen zum Stillstand zu bringen, denn heilbar ist er nicht. Konsequente Therapie beim Facharzt ist Fritsch-Stork zufolge unumgänglich, um mit der Erkrankung gut leben zu können: „Beim Hautlupus muss man regelmäßig zum Dermatologen. Wer an einem systemischen Lupus erkrankt ist, muss regelmäßig zum Rheumatologen und die verschriebenen Medikamente konsequent einnehmen.“ Weiters empfiehlt die Expertin eine gesunde Lebensweise mit mediterraner Diät und ausreichend Bewegung, sowie Stressreduktion: „Die meisten Lupuspatienten können nicht Full-time arbeiten.“ Zudem sollten Lupuspatienten das Sonnenlicht unbedingt meiden.Egger empfiehlt, die Therapie durch die gezielte Wahl entzündungshemmender Lebensmittel zu unterstützen: „Es ist günstig zwei Mal in der Woche Fisch zu essen, der reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Also Lachs, Makrele, Hering und durchaus auch Thunfisch.“ Nüsse seien ebenfalls hilfreich. „Wer weder das eine noch das andere mag, kann in der Apotheke Fischöl-Kapseln besorgen.“ Mit diesen Mitteln könne man die Entzündung gut beeinflussen, die ärztliche Behandlung ersetze das jedoch keinesfalls: „Mit milden Mitteln allein kann man dem Lupus nicht beikommen!“, betont Egger.

Niere gefährdet. Erstes Ziel der Behandlung ist es, die Entzündung zu stoppen. „Ist diese in den Gelenken oder der Haut, ist das sehr unangenehm, aber nicht lebensbedrohlich.“ Eine Entzündung der Niere könne jedoch gefährlich werden: „Stoppt man die Entzündung nicht, so kann es zu bleibenden Schäden bis zum Totalausfall der Niere kommen“, warnt Egger. Daher musste man früher entsprechend aggressive Mittel wie hohe Dosen von Kortison und auch Chemotherapeutika, wie Cyclophosphamid, einsetzen. „Wir mussten tatsächlich bis zur Jahrtausendwende den Erfolg von Lupustherapien mit Fünfjahres-Überlebensraten überprüfen.“ Durch den vermehrten Einsatz von B-Zellen-Therapeutika kam es in den letzten zwei Jahrzehnten zur drastischen Wende: „ Heute stirbt keiner mehr an Lupus“, so der Experte. Dennoch kommen auch heute noch im Bedarfsfall Kortison und Cyclophosphamid hochdosiert zum Einsatz „Dies geschieht dann aber kurzzeitig und in Kombination mit der B-Zellen-Therapie, wodurch Wirksamkeit und Verträglichkeit der Therapie stark verbessert werden konnten.“

Schwangershaft gut vorbereiten. Da Lupus zum überwiegenden Teil bei Frauen im gebärfähigen Alter auftritt, ist der Kinderwunsch einer Patientin auch ein Fall für den Rheumatologen. Fritsch-Stork rät Patientinnen mit Kinderwunsch, schon vor Eintreten der Schwangerschaft einen dahingehend erfahrenen Rheumatologen aufzusuchen, denn: „Die Schwangerschaft kann bei Lupuspatientinnen für Mutter und Kind mit Risiken behaftet sein.“ Darüber hinaus komme es in der Schwangerschaft häufiger zu Schüben. „Daher muss ein erfahrener Rheumatologe im Vorfeld checken, welche Faktoren gegebenenfalls ein schlechteres Schwangerschaftsergebnis verursachen könnten versus einer ruhigen, schönen Schwangerschaft, die auch oft genug vorkommt.“