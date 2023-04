UFC und WWE: Käfigkämpfer und Wrestler als Milliarden-Investment

„Ultimate Fighting" und „World Wrestling Entertainment" schließen sich zu einem börsennotierten US-Unternehmen zusammen, das pro Jahr 21,4 Milliarden Dollar Umsatz vorweisen kann. Was fangen die härteste Kampfsportart und populärste Catch-Show miteinander an? Wer zieht die Fäden, was erwartet Fans und Aktionäre? Und was hat Donald Trump damit zu tun?

Es ist eine Fusion, die Show, Entertainment und den härtesten Kampfsport überhaupt in einem börsennotierten Konzern zusammenschweißen: WWE (World Wrestling Entertainmen) und UFC (Ultimate Fighting Championship) schließen sich zusammen. Diese Vereinigung polarisiert die Sportwelt, diese „Unterhaltungsunternehmen“ weisen einen jährlichen Umsatz von 21,4 Milliarden Dollar aus. Und, beide einst auch die österreichische Note: bei der Mixed-Martial-Arts-Sparte thront der Wiener Aleksandar Rakić als populäres Aushängeschild. Bei den Wrestlern steht mit Walter Hahn ebenso ein Wiener im Rampenlicht. Er steigt als „Gunther“ in den Ring und verteidigte soeben bei Wrestlemania 39 den Titel als „Intercontinental Champion“.

Mit Events, Pay-TV, Ticketing und globaler Marketingschienen bedienen beide Serien einen Markt, der nach Tritten, Schlägen und pompösen Sprüngen lechzt. Der Widerspruch, plakative Show hier und mitunter bizarr-brutale Realität dort, ist kein Ausschließungsgrund. Am bei New York Stock gemeldeten Unternehmen hält „Endeavour Group Holdings Inc“, der Eigentümer der UFC (12,1 Mrd. Dollar) eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung.

König der US-Catcher: der Wiener Walter Han. USA TODAY Sports via Reuters Con

Bestehende WWE-Aktionäre werden einen Anteil von 49 Prozent halten. Geleite wird das Ring-Imperium von Endeavour-CEO Ari Emanuel. Vince McMahon, umstrittener Executive Chairman bei WWE, wird in derselben Rolle tätig sein.