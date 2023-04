Hugh Jackman empfiehlt Sonnencreme - mit Pflaster auf der Nase

(c) Getty Images (Jamie McCarthy)

Hugh Jackman mussten bereits sechs bösartige Tumore aus dem Gesicht entfernt werden. (c) Getty Images (Jamie McCarthy)

Beim Schauspieler Hugh Jackman wurden (erneut) zwei Biopsien durchgeführt, wegen Verdacht auf Hautkrebs. Via Instagram richtet er einen Appell an seine Follower.

„Ich wollte es euch persönlich sagen, ehe ihr es woanders hört.“ Mit einem Pflaster auf der Nase zeigt sich Hollywoodstar Hugh Jackman („Greatest Showman“) auf Instagram und erinnert seine Community in einem Video daran, Sonnencreme zu benutzen. An der verbundenen Stelle sei ihm wegen des Verdachts auf Hautkrebs eine Hautprobe entnommen worden, erklärte er seinen 31 Millionen Followern. Auch wenn die Gefahr bei ihm gering sei, rate er jedem, sich vor Hautkrebs in Acht zu nehmen.

„Egal wie sehr ihr euch gerne in der Sonne bräunen würdet, glaubt mir... Das sind alles Dinge, die vor 25 Jahren passiert sind. Die kommen jetzt raus“, so der Australier. Zwischen 2017 und 2019 wurden beim 54-Jährigen sechs bösartige Tumore aus dem Gesicht entfernt. 2021 folgte eine Biopsie auf der Nase, dessen Ergebnis allerdings nicht eindeutig gewesen wäre. Das Ergebnis der jüngst durchgeführten Biopsie bekomme er in zwei bis drei Tagen und gebe dann Bescheid. „Verwendet Sonnencreme. Ihr werdet trotzdem eine unglaubliche Zeit da draußen haben. Passt bitte auf euch auf.“

(APA/red)