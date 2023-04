Tirol und der Durchmarsch zum Volleyball-Double

Hypo Tirol, Mannschaft des unaufhaltsamen Managers Hannes Kronthaler, kehrte erst zu Saisonbeginn nach Jahren in Deutschland in Österreichs AVL-Liga zurück. Den Cup gewann man bereits, jetzt wird aufgeworfen zum Meisterschaftssieg. Nur eine Niederlage in dieser Saison weist Tirol eine makellose Bilanz aus, der AVL hingegen eine andere.



AVL-Klassiker um Titel gab es von 2011 bis 2017 siebenmal in Serie - Aich/Dob-Manager Micheu: "Großer Erfolg, Finalserie erreicht zu haben" - Tirols Chrtiansky: "Kopfsache"

In der Saison ihrer Rückkehr in das heimische Volleyball-Geschehen greift Hypo Tirol in den kommenden Wochen gleich nach dem Double. Der Cup wurde ebenso gewonnen wie der Grunddurchgang in der Austrian Volley League (AVL), im gesamten Saisonverlauf gab es für die Tiroler bisher nur eine Niederlage. In der „best of seven"-Endspielserie um den Meistertitel soll nun ab Mittwoch der finale Akt der Truppe von Manager Hannes Kronthaler folgen, Finalkonkurrent ist Aich/Dob.

Der dreifache Meister aus Kärnten hat sich den Titel zuletzt 2019 gesichert, im vergangenen Jahr gab es im finalen Duell mit Union Waldviertel eine 0:4-Schlappe. Diese könnte auch diesmal drohen, sind die Innsbrucker doch klarer Favorit. Der Kontrahent aus Bleiburg nimmt die Aufgabe aber zumindest nach außen hin locker. Nach einer erfolgreichen 2:0-Revanche im Viertelfinale gegen die Waldviertler und einem 3:1 gegen Hartberg ist der Top-2-Platz fast schon mehr als zu erwarten gewesen war.

Cupsieger: Hannes Kronthaler strahlt. GEPA pictures

"Für uns ist es nach dieser schwierigen Saison ein großer Erfolg, die Finalserie erreicht zu haben", erklärte Sportdirektor Martin Micheu. Die Tiroler würden auf konstant sehr hohem Niveau spielen. "Inwieweit wir Hypo Tirol ärgern können, werden wir sehen." Nach dem Auftakt kommt der Favorit am Karsamstag erstmals in der zumindest bis zum 19. April und längstens bis zum 29. April dauernden Serie nach Kärnten. Nur Spiel sechs (26.4.) würde um 18.25 Uhr beginnen, alle anderen um 20.25 Uhr (jeweils live ORF Sport +).

In Innsbruck bereitet man sich auf ein Volleyball-Fest vor, aus Dank an die Fans hat sich der Club für freien Eintritt entschieden. Die Kapazität wurde auf 1.3000 Zuschauer ausgeweitet. Für die Truppe von Stefan Chrtiansky geht es um ihren insgesamt elften Meistertitel, den ersten seit 2017. "Es wird vor allem eine Kopfsache", erklärte der Innsbrucker Chefcoach. "Wir haben die Qualität, Meister zu werden. Aich/Dob konnte sich zuletzt stabilisieren, hat das in der Halbfinalserie bewiesen."

Die drei Saison-Duelle gewannen die Innsbrucker jeweils - im AVL-Grunddurchgang in Hin- und Rückspiel jeweils 3:0, im Cup-Semifinale nach 0:2-Rückstand 3:2. Von 2011 bis 2017 lautete die Finalserie immer Tirol gegen Aich/Dob, wobei es nur 2013 einen Erfolg der Kärntner gab. Nach dem Triumph vor sechs Jahren haben sie die Innsbrucker allmählich in Richtung deutsche Bundesliga verabschiedet, suchen nun aber eben wieder den nationalen Erfolg - sozusagen in einer Neuauflage eines Finalklassikers.