KZ-Überlebende lehrt die Gen Z über Holocaust – auf TikTok

Sieben Monate wurde Tova Friedman im Konzentrationslager Auschwitz gefangen gehalten. Sie überlebte. Heute unterrichtet sie junge Menschen via TikTok über den Holocaust.

Mit fünf Jahren wurde Tova Friedman von Polen ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Sieben Monate wurde sie dort gefangen gehalten, bis zur Befreiung von Ausschwitz am 27. Jänner 1945. Ihren sechsten Geburtstag verbrachte sie in Ausschwitz, von ihrer Mutter bekam sie damals ein Stück Brot. „Das war wundervoll, weil wir alle am Verhungern waren“, erinnert sich die 84-Jährige in einem Video. Ihr Vater war indessen in Dachau gefangen, auch von ihrer Mutter wurde sie in Auschwitz später getrennt. Sie wurde ins Kinderlager gesteckt, zusammen mit all jenen, die noch zu klein waren, um Zwangsarbeit verrichten zu können. Auf wundersame Weise, wie sie selbst sagt, überlebten alle drei den Holocaust.

Über die kleinen und großen Dinge dieser Zeit spricht sie heute auf TikTok, dem Lieblings-Videoschnipselportal der Generation Z. Auch ein Buch hat sie veröffentlicht (“Ich war das Mädchen aus Auschwitz“), zudem hatte sie an der Hebrew University of Jerusalem unterrichtet. Es sei ihre „Pflicht“, so die 84-Jährige in einem Interview. „Ich trage keine Schuld, aber die Verantwortung zu sprechen, um zu erinnern.“ Und lehren will sie vor allem die junge Generation. Dabei zeigt sie ihre tätowierte Nummer A-27633 am Unterarm, erzählt vom Umgang der Soldaten, einem missglückten Mordversuch in einer der Gaskammern.

Wahrheit am Leben halten

Mehr als 500.000 Menschen folgen ihrem TikTok-Account. Vereinzelte Videos wurden an die 100.000 Mal geklickt. Man kann und soll Friedman auch Fragen stellen, was fleißig getan wird: Wie war der Tag der Befreiung? Was war das Schlimmste im KZ? Wolltest du jemals dein Nummerntattoo entfernen? Hast du jemals versucht, zu fliehen? Kanntest du Anne Frank? Sachlich und mit seelischer Ruhe beantwortet Friedman die vielen Fragen, meist sitzend auf dem Sofa, sehr bedacht darauf, wenig bildhaft zu sprechen, um niemanden zu verschrecken. Die grausame Realität will sie aber dennoch wiedergeben, um die Wahrheit am Leben zu halten.

Hinter der Kamera steht ihr 17-jähriger Enkel Aron, der den Account verwaltet. Er kümmert sich um Licht und Ton, Schnitt und Upload, spricht hin und wieder selbst, schützt seine Großmutter vor antisemitischen Kommentaren - für ihn ein Ansporn, die Arbeit fortzusetzen. Mit engelsgleicher Geduld dürfte er seiner Großmutter die Plattform zu erklären, die ihr kürzlich noch völlig unbekannt war. Mittlerweile kenne sie den Unterschied zwischen Live-Video und anderen Video-Beiträgen, sagten die beiden der „Washington Post“, auch weiß sie die kurze Zeitspanne optimal zu nutzen. Sollte sie sich bei einer Aufnahme unwohl fühlen, hören die beiden auf.

Trotz großer Zustimmung ist die Zukunft für den Account ungewiss. Aron geht im Herbst nach St. Louis, um zu studieren, wird also nicht mehr wie Friedman in New Jersey wohnen, erzählen sie der „Washington Post“. Bereit, das Handtuch zu werfen, sei die 84-Jährige aber noch nicht. „Ich möchte so lange sprechen, wie ich nur kann und so viele Menschen wie möglich erreichen, solange ich noch lebe.“