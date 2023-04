Fleisch verliert seine Rolle als Leitprodukt unserer Esskultur

Veganizing Recipes, Regenerative Food und New Glocal - Hanni Rützlers zehnter Food Report steht im Zeichen von Nachhaltigkeit und Krise.

Die österreichische Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler fasst einmal pro Jahr zusammen, was ihrer Meinung nach in der Essenskultur gerade angesagt ist. Dabei arbeitet sie mit dem deutschen Zukunftsinstitut zusammen. Zentral sind in ihrem aktuellen Band die ökologischen Folgen der über Jahrzehnte globalisierten Nahrungsmittelindustrie. Laut Rützler würden diese nun zunehmend ins öffentliche Bewusstsein treten und sich auf das Konsumverhalten auswirken.

Einer von drei starken Food Trends soll sich unter dem Begriff New Glocal festigen, einer „Re-Regionalisierung und Neuausrichtung des globalisierten Ernährungssystems“. Regionale Agrarstrukturen, kürzere Lieferketten und der Fokus auf die Binnenmärkte stünden hier im Mittelpunkt, um die weltweite Lebensmittelversorgung nachhaltiger zu gestalten.

Klimaziele am Teller

Wer das Klima mit seinem Speiseplan am wenigsten belasten will, ist mit einer pflanzenbasierten Ernährung am besten beraten. Rützler sieht in diesem Zusammenhang das Thema Veganizing Recipes nach wie vor groß im Kommen. Traditionelle Gerichte vegan zu interpretieren, werden ihrer Meinung nach in Zukunft zu einem Teil unserer Esskultur werden. Die Spitze der Veganisierung sei noch nicht erreicht.

Und neben „Fleisch“ aus Pflanzen, Pilzen, Insekten, Algen und mikrobieller Fermentation sei laut dem Food Report auch kultiviertes, aus tierischen Zellen gewonnenes Fleisch auf dem Vormarsch. Dabei steht die weniger energie- und ressourcenintensive Produktion von spezifischen tierischen Nährstoffen mithilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen im Fokus.

Vegane Alternativen bestimmter Traditionsspeisen werden zum Standard unserer kulinarischen Repertoires werden. Hanni Rützler

Beim dritten Haupttrend geht es nur indirekt um Geschmack oder Textur von Speisen, es geht um den Boden, in dem sie wachsen. Die Fortsetzung von Bio nennt sich Regenerative Food. Hier geht es um die Regeneration des Bodens und den Erhalt von Biodiversität. Zwei Aspekte beim Lebensmitteleinkauf, auf die auch Spitzengastronomen immer mehr Wert legen würden. Durch verschiedene Verfahren wie Rotationsweiden können in der Agrarwirtschaft Erosion und Verdichtung verringert und Wasser besser gespeichert werden.

Unser post-pandemisches Einkaufsverhalten ist dagegen weniger innovativ. Obwohl der Corona-Boom von E-Food die Akzeptanz von alternativen Einkaufsmöglichkeiten zum Supermarkt erhöht habe, ist der Gang zum stationären Supermarkt noch immer die Regel, schreibt Hanni Rützler in ihrem Trend Food Report 2023.

Tipp Hanni Rützlers Food Report 2023 ist die zehnte Ausgabe der Food-Report-Reihe und bietet einen Einblick in die neuesten Entwicklungen der Lebensmittelbranche in Zeiten multipler Krisen.

