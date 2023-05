Ressourcen mit IoT-Lösungen effizient managen

Digitalisierung & Nachhaltigkeit. Nicht nur zur Erreichung der Klimaziele muss die Wirtschaft umweltbewusst agieren. Auch Werte von Unternehmen und Immobilien werden immer stärker durch nachhaltiges Handeln bestimmt. Mit dem Internet of Things wird es möglich, alle relevanten Ressourcenverbräuche eines Betriebes oder einer Region digital zu erfassen und auszuwerten. Auch nachträglich lassen sich solche Monitoring-Lösungen kostengünstig realisieren.

Was hat das Internet of Things (IoT) mit der EU-Taxonomie-Verordnung oder der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemeinsam? Die einfache Antwort: Das IoT ermöglicht maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen, um den effizienten Umgang mit Ressourcen im Sinne der EU-Regelungen und im eigenen Interesse zu erfassen und zu dokumentieren. Zahlreiche Lösungen sind bereits realisiert worden.

IoT-Lösungen: Beispiele aus der Praxis

Ein großer Lebensmittelhändler nützt beispielsweise eine digitale Lösung, um in den Filialen Energieverbräuche von Kühl- und Gefrierschränken zu messen und zu überprüfen, ob die Raumtemperaturen außerhalb der Öffnungszeiten abgesenkt werden. Effizient und vor allem kostengünstig lassen sich damit zentral für eine unbegrenzte Zahl von Niederlassungen wichtige Energiekennzahlen und ‑verbräuche digitalisieren und analysieren.

Auf ähnliche Weise können in Immobilien jeder Größe sämtliche zur Energieoptimierung, für Nachhaltigkeitsberichte und letztlich auch die für ein optimales Raumklima notwendigen Daten erfasst und weiterverarbeitet werden – von Raumtemperaturen über Belegung der Zimmer bis zur CO2-Konzentration in Besprechungsräumen. Konkrete und detaillierte Daten über Energieverbräuche von Immobilien sind Grundlage für niedrige Betriebskosten und sie bestimmen letztlich auch immer stärker den Wert eines Gebäudes.

In Industrie- und Handelsbetrieben lassen sich mit IoT-Lösungen Strom-, Gas- oder Wasserverbräuche an jedem beliebigen Punkt der Produktion messen und zentral dokumentieren und analysieren. Exakte Zahlen über den Ressourceneinsatz sind für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ebenso erforderlich wie für die Optimierung von Abläufen.

Ob für Industrie, Logistik oder Handel - IoT-Lösungen bieten großes Potential. (c) Getty Images/iStockphoto

Effizient realisierbar sind solche Nutzungen mit kabellosen Sensoren und Messgeräten auf Funkbasis. Der Telekommunikations-Komplettanbieter Drei favorisiert dafür sein neues Long Range Wide Area Network (LoRaWAN). Es ist im Osten und Süden Österreichs bereits großflächig ausgebaut, bis Ende des Jahres wird es im ganzen Land zur Verfügung stehen. Drei ist in Österreich der einzige Anbieter mit einem flächendeckenden LoRaWAN.

Es weist im Gegensatz zu anderen Netzwerktechnologien wichtige Vorteile für das Monitoring auf. Ein wesentlicher Punkt ist, dass LoRaWAN-Geräte sehr wenig Energie verbrauchen. Mit batteriebetriebenen Geräten bleiben sie je nach Umfang der gesendeten Daten fünf bis zehn Jahre in Betrieb. Aufgrund ihrer hohen Gebäudedurchdringung funktionieren sie selbst in Untergeschossen oder hinter dicken Betonwänden problemlos. Sensoren, Messgeräte und Sender stehen von verschiedenen Herstellern in hoher und geprüfter Qualität sowie zu günstigen Preisen zur Verfügung. In der Regel müssen diese Geräte und Sensoren nur montiert werden und sind dann einsatzbereit. Dadurch kann mit der LoRaWAN-Technologie eine maßgeschneiderte IoT-Lösung einfach – auch nachträglich – realisiert und unter hoher Zuverlässigkeit effizient betrieben werden.

IoT-Netzwerke – regional wie landesweit

Solche IoT-Netzwerke lassen sich nicht nur innerhalb von Gebäuden und Betrieben schaffen, sondern ebenso in Gemeinden, in Regionen, im ganzen Land. Für die Kärntner Stadt Wolfsberg hat Drei mit dem Partner IoT Systems beispielsweise eine Lösung für die Digitalisierung der Wasserablesung realisiert. Die Smart-Metering-Gesamtlösung ermöglicht die Übertragung von Wasserzählerdaten auf eine Plattform für die Erfassung und Weiterverarbeitung der Daten. Die Ausleserate liegt bei knapp 100 Prozent. Bereits drei Monate nach dem Start sind in dieses lokale Internet of Things über 1400 Smart Meter eingebunden. Von der Digitalisierung der Wasserablesung profitieren die Stadtwerke Wolfsberg durch Kosteneinsparungen, aber auch alle Wasserbezieher, die außergewöhnliche Verbräuche sofort erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen können. Eine stichtaggenaue Abrechnung minimiert außerdem Nachzahlungen.

Auch bewegliche „Dinge“ können in ein Internet of Things integriert werden. Drei entwickelte für ein großes Logistikunternehmen eine Lösung, um die Standorte spezieller Kabeltrommeln, die bis zu 25.000 Euro wert sind, automatisch zu managen. Auf jeder Kabeltrommel befindet sich ein GPS-Tracker, der über LoRaWAN die aktuelle Position an eine zentrale Plattform meldet. Mit einer ähnlichen Lösung dokumentiert ein großer Energieversorger die Standorte seiner mobilen Trafostationen. Die Digitalisierung des Managements mobiler Maschinen und Geräte bringt nicht nur eine deutliche Verwaltungsvereinfachung, sondern vor allem auch die Sicherheit, dass bei Standortmeldungen keine Fehler passieren und damit permanent ein aktueller und richtiger Überblick über alle inkludierten Teile gewährleistet ist.

Für solche Einsätze beschränkt sich die Nutzung von LoRaWAN auf Österreich. Roaming ist bei dieser Netzwerktechnologie derzeit nicht möglich. Aber grenzüberschreitende Lösungen sind kein Problem. Telekommunikationsanbieter Drei bietet zur Realisierung von Lösungen für das Internet of Things alle derzeit geeigneten und verfügbaren Netzwerktechnologien. Entscheidend für die Wahl des Netzes ist ausschließlich der Einsatzzweck.

Drei stellt auch grenzüberschreitende Lösungen, wie etwa für die Verfolgung von Sendungen, bereit. (c) Getty Images

Tracking und Monitoring rund um den Globus

Für globale Sendungsverfolgung etwa sind die international meist verbreiteten Netztechnologien 4G/LTE die richtige Lösung. Bei Drei mit weit über 400 Roaming-Partnern ist Tracking rund um den Globus möglich. Neben der weltweiten Verfügbarkeit lassen sich mit diesen Technologien auch große Datenmengen bis hin etwa zu automatischen Software-Updates für Maschinen und Fahrzeuge übertragen. NB-IoT ist ähnlich wie LoRaWAN für stationäre Anwendungen mit geringen Datenanforderungen wie Gas- und Stromzähler, On-Off-Knöpfe, Türschlösser, Rauch-, Bewegungs- oder Wassermelder eine sehr gute Lösung. Es bietet dafür eine optimale Verbindung und wie LoRaWAN eine hohe Gebäudedurchdringung.

Die Daten der Monitoring-Systeme aus allen Netzwerken können bei Drei in eine gemeinsame Plattform integriert werden. Sie lassen sich dort entsprechend den Bedürfnissen des Kunden aufbereiten. Die Möglichkeiten reichen von grafischen Informationssystemen über Schnittstellen für Abrechnungen bis zu verschiedensten Analysesystemen. Solche Daten sind die ideale Grundlage für Nachhaltigkeitsberichte, die den neuen EU-Regelungen gerecht werden, für Dokumentationen, die den Wert von Unternehmen oder Immobilien bestimmen, um ressourcenschonendes Agieren nach außen zu dokumentieren oder Dinge rund um den Globus zu tracken.