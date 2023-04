Das Glück wohnt im Herzen des Himalaja

Wie Schwalbennester kleben die Gebäude des legendären „Tigernests“ an den Felswänden in gut 3000 Metern Höhe über dem Paro-Tal. Der Aufstieg zum Kloster wird mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt.

Nepal & Bhutan. Atemberaubende Landschaften, mystische Klöster und Menschen voller Herzlichkeit.

Die Giganten des Himalaja-Gebirges sind zum Greifen nahe und der spirituelle Zauber wundervoll friedlicher Orte ist mit jeder Faser des Körpers spürbar. Die Faszination der beiden Himalaja-Länder Nepal und Bhutan wird Sie, gepaart mit exklusivem Luxus, fesseln. Tauchen Sie mit uns in den Dschungel ein und entdecken Sie prächtige Wildtiere wie das Panzer­nashorn in freier Natur. Beim Besuch von ursprünglichen Dörfern und eines traditionell religiösen „Tsechu“-Fests in Thimpu mit seinen farbenfrohen, fulminanten Maskentänzen und Brauchtumsdarbietungen lernen Sie die Menschen, deren Alltag und Traditionen kennen. Am Fuße des Dachs der Welt erwachen allgegenwärtig Legenden um Königsstädte zum Leben und die mystischen Paläste sowie spirituellen Tempel werden lange unvergesslich bleiben.

Sadhus, die heiligen Männer des Hinduismus zelebrieren vor dem Pashupatinath-Tempel die religiös motivierte Entsagung von allem Weltlichen. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise startet mit dem Flug von Wien via Doha nach Kathmandu.

Tag 2: In Kathmandu werden Sie von Ihrem örtlichen nepalesischen Reiseleiter begrüßt. Sie fahren zum Pashupatinath Tempel, einer der wichtigsten Stätten der nepalesischen Hindus, am Ufer des heiligen Flusses Bagmati. Sie besichtigen ihn vom Ostufer aus, da der Zugang zum Tempel für Nichthindus strengstens verboten ist. Im Anschluss besichtigen Sie den Boudhanath Stupa, einen der größten buddhistischen Kultbauten der Welt, wo Sie auch auf einen Lama treffen werden. Nach einem Mittagessen checken Sie ins Dwarika’s Hotel ein, wo Sie sich den restlichen Nachmittag akklimatisieren können.

Tag 3: Nach dem Frühstück fliegen Sie weiter nach Bharatpur. Von dort aus fahren Sie nach Chitwan. Der zum UNESCO-Welterbe gehörende Nationalpark liegt im Süden Nepals an der Grenze zu Indien. Der Park ist u. a. Heimat für das bedrohte Panzernashorn oder den Bengalischen Tiger. Ihr Ausgangspunkt für Safaris ist die Barahi Jungle Lodge, ein luxuriöser Rückzugsort im Dschungel an den Ufern des Rapti-Flusses.

Tag 4: Sie starten den Tag mit einer Safari und erleben, wie die Tierwelt im Dschungel erwacht. Am Nachmittag erkunden Sie die Tier- und Pflanzenwelt bei einer Walking Safari mit einem erfahrenen Naturforscher. Bei einem „Bush Dinner“ mit nepalesischen Köstlichkeiten und Grillgerichten lassen Sie den Tag ausklingen.

Tag 5: Mit dem Helikopter fliegen Sie heute nach Pokhara und genießen dabei spektakuläre Ausblicke. Die Stadt ist bekannt als wahres Paradies auf Erden. Nicht zuletzt durch die Flüsse und den klar schimmernden Phewa-See sowie ein 140 km langes Panorama der Himalaja-Kette. In Pokhara angekommen, beziehen Sie die Tiger Mountain Pokhara Lodge. Nach einer Pause begeben Sie sich auf eine leichte Wanderung, auf der Sie Einblicke in traditionelle Dörfer bekommen.

Der Pokhara-See vor dem imposanten Annapurna-Massiv. (c) Shutterstock



Tag 6: Eine Besichtigung der Stadt Pokhara steht heute auf dem Programm. Im International Mountain Museum entdecken Sie einige der verborgenen Geheimnisse des Mount Everest. Eine Bootsfahrt über den Phewa-See mit Blick auf den gewaltigen Bergriesen sorgt für ein unvergessliches Reiseerlebnis.

Tag 7: Sie fliegen zurück nach Kathmandu, wo Sie am Nachmittag die kunstvoll geschnitzten Tempel, Gassen und die zeitlose Atmosphäre von Bhaktapur erleben. Im Anschluss checken Sie wieder im Dwarika’s Hotel ein.

Tag 8: Von Kathmandu geht es nach Paro in Bhutan. Der Flug bietet faszinierende Ausblicke und eine aufregende Landung. Endstation des heutigen Tages ist Thimpu, die Hauptstadt Bhutans. Eine erste Erkundung führt Sie zur 50 m großen goldenen Buddha-Statue, sowie zum Takin Preserve, wo Sie dem Nationaltier Bhutans begegnen werden.

Tag 9: Fahrt zum Trashichodzong, der „Festung der glorreichen Religion“, wo das farbenfrohe „Tsechu“-Klosterfest stattfindet. Danach kehren Sie im Ziwa Ling Ascent ein, einem österreichisch-bhutanischen Gemeinschaftsprojekt, und besuchen das Changangkha-Kloster, welches auf einem Hügel mit Blick auf das Thimphu-Tal liegt.

Tag 10: Der Tag startet mit einem Spaziergang durch schattige Rhododendronwälder zum Tango-Kloster. Nach dem Mittagessen besuchen Sie das von der Regierung betriebene Handicrafts Emporium und die örtlichen Kunsthandwerksläden.

Tag 11: Weiterfahrt nach Punakha, wo Sie im Dhensa Boutique Resort einchecken. Es steht noch eine Besichtigung des Punakha Dzong, des religiösen und administrativen Zentrums der Region, auf dem Programm.

Tag 12: Heute erhalten Sie einen Einblick in den traditionellen Lebensstil der Dorfbewohner und haben die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Tee mit den Einheimischen zu unterhalten. Am Nachmittag unternehmen Sie eine kurze Wanderung zum Tempel Chimi Lhakhang.

Tag 13: Sie kehren nach Paro zurück, wo Sie unter anderem das Nationalmuseum des Königreichs besichtigen.

Tag 14: Heute unternehmen Sie einen Ausflug zum Taktsang-Kloster – auch „Tigernest“ genannt – dem berühmtesten Kloster Bhutans. Auf Ihrem Rückweg halten Sie beim ältesten Kloster Bhutans, Kichu. Den Tag lassen Sie in der Altstadt Paros ausklingen.

Tag 15: Sie fliegen zurück nach Kathmandu. Sie besichtigen noch Patan mit seinen prächtige Bauten und treffen auf eine ehemalige Kumari, eine „lebende Kindgöttin“.

Tag 16: Ihre Rundreise endet mit einem Besuch des Swayambunath-Tempel, einem Spaziergang vom Gewürzmarkt bis zum Durbar Square und einem freien Nachmittag. Am Abend fliegen Sie wieder zurück nach Wien.

Tag 17: Ankunft in Wien.

Gefährdete Panzernashörner im Chitwan-Nationalpark. (c) Shutterstock

Informationen Reisetermin & Preis p. p.

17.09. – 03.10.2023

DZ 15.990 Euro

EZ 19.390 Euro

(für „Presse“-Club-Mitglieder) Inkludierte Leistungen Business-Class-Flüge mit Qatar Airways ab/bis Wien via Doha

Flüge Kathmandu – Bharatpur, Pokhara – Kathmandu, Kathmandu – Paro –Kathmandu

Helikopterflug Chitwan Nationalpark – Pokhara

14 Nächte in Hotels bzw. Lodges der Luxusklasse

Vollpension während der gesamten Rundreise

Reiseleitung durch Mag. Dr.

Michael Raffling ab/bis Wien

Michael Raffling ab/bis Wien Örtliche, deutschspr. Reiseleitung in Nepal & örtliche, englischsprachige Reiseleitung in Bhutan

Obligatorische Nachhaltigkeits-

abgabe Bhutan USD 1.400 p. P.

abgabe Bhutan USD 1.400 p. P. Visum für Bhutan

Reiseführer Nepal sowie Bhutan pro Zimmer HigHlights Besuch des traditionellen Klosterfests „Tsechu“ in Thimpu

Königsstädte im Kathmandu-Tal

Klosteranlagen „Tsongs“ in Bhutan

Besondere Einblicke in die spirituelle Kultur und einzigartige Begegnungen mit Reiseleiter Mag. Dr. Michael Raffling

Wildtierexpeditionen im Chitwan

