Sven Regener: "Vieles fliegt einem zu"

Musiker und Autor Sven Regener über seine Ausflüge in den Jazz, die Irrelevanz des Alters, das neue Album von Element of Crime – und warum er seine Band nie neu erfinden will.

Sven Regener ist etwas heimatlos. Hält er sich, wenn in Wien, doch bekanntlich seit vielen Jahren vorzugsweise im Café Westend auf. „Wir sind 1987 zum ersten Mal mit Element of Crime nach Wien gekommen waren nebenan im Hotel Fürstenhof untergebracht. Vor dem Konzert im U4 bin ich irgendwie in diesem Kaffeehaus gelandet, das war für mich die große weite Welt. Wenn man Kaffeehäuser aus Romanen kennt, denkt man so: Ja! Das ist es! Das war stark.“

Nun ist das Westend seit vorigem Sommer geschlossen, seine Trauer sei, sagt er, „schon sehr groß, das ist sehr schade“, sagt Regener – nun beim Interview im Café Ritter, ebenfalls auf der Mariahilfer Straße. Aber überhaupt ist bei diesem Wien-Besuch manches anders.