Ostereier werden heuer in ganz Europa deutlich teurer

In Österreich stiegen die Eierpreise im Jahresvergleich um 16,5 Prozent, im EU-Schnitt legten die Preise sogar um gut 31 Prozent.

Die Inflation macht auch vor den zu Ostern besonders gefragten Eiern nicht halt. Im Februar musste für sie in Deutschland um 16,6 Prozent mehr bezahlt werden als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mit Blick auf die anstehenden Osterfeiertage mitteilte. In Österreich stiegen die Eierpreise mit plus 16,5 Prozent etwas weniger stark. Im EU-Schnitt fiel die Teuerung mit gut 31 Prozent fast doppelt so hoch aus.

"Ob bunt bemalt, versteckt oder zum Osterfrühstück: Eier gehören zum Osterfest einfach dazu", betonten die Statistiker. "In diesem Jahr dürfte der Blick beim Einkauf für die Feiertage mehr denn je auf die Preise für Eier gehen."

Preissprung bei Eiern in Deutschland und Österreich vergleichsweise gering

Weniger stark gestiegen als in Deutschland und Österreich sind die Eierpreise zuletzt nur in Zypern (plus 13,5 Prozent) und Luxemburg (plus 16,4 Prozent). In Tschechien kosteten Eier im Februar dagegen fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dahinter folgten Ungarn (plus 79,2 Prozent) und die Slowakei (plus 78,8 Prozent) mit ähnlich hohen Preissteigerungen.

EU-weit war Deutschland der einzige Staat, in dem die Preise für Nahrungsmittel insgesamt mit 22,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat noch stärker stiegen als die Preise für Eier (plus 16,6 Prozent). Im EU-Schnitt lag die Teuerung bei Nahrungsmitteln insgesamt mit 19,5 Prozent dagegen deutlich unter der bei Eiern (plus 31,1 Prozent).

Handel hofft auf Milliardenumsatz

Schokohasen, Ostereier, Deko: Die deutschen Einzelhändler versprechen sich vom laufenden Ostergeschäft einen Milliardenumsatz. Erwartet werden Einnahmen von 2,2 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) voraussagt. Einer vom HDE in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zufolge wollen 40 Prozent der Verbraucher gezielt Geld rund um das Osterfest ausgeben. Im Durchschnitt wollen dabei diejenigen, die gezielt zu Ostern einkaufen gehen, 40 Euro pro Kopf ausgeben.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind da etwas ausgabefreudiger: Sie planen pro Kopf Ausgaben von 60 Euro für Ostergeschenke und 50 Euro für das Festessen, ergab eine Mindtake-Research-Umfrage im Auftrag des Handelsverband. Der österreichische Handel erwartet heuer einen Osterumsatz von 280 Millionen Euro.

(APA)