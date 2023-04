Hirschstetten: Warum Wiens Osterhase Automobilist ist

Fußgänger, wohin? Stadtstraßen-Baustelle an der Quadenstraße . . .

Zu Fuß? Zu den Blumengärten? Muss das sein? Beobachtungen an der Stadtstraßen-Baustelle.

Der Osterhase ist ja ein seltsamer Geselle. Erst, ganz wider die Natur, legt er Eier, dann bemalt, schließlich verbirgt er sie, als müsst er sich für sein Schaffen schämen, was uns wiederum nötigt, das Verborgene mühselig zu suchen. Und wir unsererseits sind blöd genug, uns auch noch ob der Plag zu freuen!

Nun, nicht jedes Ei, das man uns legt, ist dem Osterhasen anzulasten – und nicht jedes gereicht, werden wir seiner offenbar, unsereins zur Freude. Ja manchmal handelt es sich gar nicht um ein Ei, das da irgendwer vor uns verbirgt, mitunter kann's ein ganzer Gehsteig sein.

Seinesgleichen erfährt, wer sich dieser Tage zu Fuß den Blumengärten Hirschstetten nähert. Dortselbst lädt man von 8. bis 10. April zu Österlichem, doch das große Suchen hat schon längst begonnen: das Suchen danach, wie vom Süden her in die Blumengärten zu gelangen sei. Wer sich entlang der Quadenstraße dem Eingang nähern will, sieht sich unvermittelt Bauzäunen, Betonbarrieren gegenüber, dahinter dem klaffenden Graben, den hier mittlerweile die Baustelle der vielfach umfehdeten Stadtstraße Aspern gerissen hat.