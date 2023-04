Kaffee und Segen zur Saisoneröffnung der Schanigärten

In Wien ist die Freiluft-Saison eröffnet. Die Winterschanigärten spielen eine untergeordnete Rolle.

Eigentlich ist es ja noch etwas kalt, aber Tradition ist Tradition: So haben am Dienstag Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck mit einem Kaffee im Freien die Schanigarten-Saison eröffnet (und zumindest für die Fotos kurz die Wintermäntel abgelegt).

Mit Segen für die Saison

Der Andrang war, dieses Jahr im Café Stein, trotz Kälte groß. Auch Dompfarrer Toni Faber ist auf einen Kaffee vorbeigekommen – und, um um Segen für die Saison zu bitten und den Schanigarten des Café Stein zu segnen (das gelte aber allen Schanigärten). Also für die wohl wieder um die 3500 Lokale in Wien, die heuer einen Schanigarten aufbauen werden. Die Zahl werde laut Wirtschaftskammer wohl konstant bleiben.

Wobei, eigentlich wäre keine Saisoneröffnung mehr notwendig. Die Möglichkeit, auch im Winter aufzusperren, haben heuer, so Ruck, rund die Hälfte der 3500 Lokale mit Schanigärten genutzt.