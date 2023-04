Gibt es eine Alternative zur Festung Europa?

Hannes Tretter (*1951 in Wien) ist außerordentlicher Univ.-Prof. i.R. für Grund- und Menschenrechte an der Universität Wien. Er ist Co-Gründer und ehemaliger wissenschaftlicher Co-Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte (BIM) in Wien sowie Vorstandsvorsitzender des Wiener Forums für Demokratie und Menschenrechte.