Ältester Mann Österreichs verstorben

Der Mann wurde 1914 in St. Pölten geboren. Er starb am 1. April im Alter von 109 Jahren.

Der älteste Mann Österreichs ist im 110. Lebensjahr gestorben. Der St. Pöltner wurde am 21. Jänner 1914 geboren. Er war der sechstälteste Mensch in Österreich.

Während des Zweiten Weltkriegs war er zwei Jahre Kriegsgefangener in Sibirien. Vor dem Tod der Frau im Jahr 2017 feierte das Ehepaar 2015 den 75. Hochzeitstag. Der Niederösterreicher lebte in seinem Eigenheim im Stadtteil St. Georgen am Steinfelde, wo er von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter betreut wurde. Der St. Pöltner starb am Samstag.

(APA)