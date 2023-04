Um Russland abzuschrecken, fließen mindestens 3,6 Milliarden Euro extra in den Ausbau der niederländischen Streitkräfte. Mit Deutschland soll ein gemeinsames Raketensystem entwickelt werden.

Den Haag. An dem Tag, an dem Finnland als 31. Mitgliedsland in die Nato aufgenommen wird, zeigen auch die Niederlande Flagge. Holland will massiv aufrüsten und „weiterhin eine wichtige Rolle“ in der Nato spielen. „Wir werden neue Raketensysteme bestellen, unsere Marine mit neuen Schiffen ausrüsten und auch die Luftwaffe stärken“, kündigt der Staatssekretär für Verteidigung Christophe van der Maat in einem Interview mit der Zeitung „de Telegraaf“ an. Außerdem planen die Niederlande künftig „zusammen mit Deutschland“ Raketensysteme zu bauen, gab Van der Maat bekannt.

Die Niederlande wollen für den Ausbau ihrer Streitkräfte demnach „mindestens 3,6 Milliarden Euro extra ausgeben“ so Van der Maat. Die neuen Militärausgaben komplettieren die militärische Aufrüstung der Niederlande, die in den USA ohnehin schon 35 Maschinen des neuen Kampfjets F-35 bestellt hat, von denen bereits 15 Flugzeuge geliefert wurden. Allerdings: Ein Teil der neuen Mittel- und Langstreckenraketensysteme, die Holland bestellt hat, wurden nicht in den USA geordert. Die Niederlande bestellten sie in Israel.