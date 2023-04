Wer Musik liebt, darf ein weites Herz für Interpreten haben

Wider die Verarmung: Der Concentus Musicus darf in der Staatsoper auftreten, aber die Philharmoniker sollen auch wieder Bach spielen dürfen.

Verkehrte Welt? Der Concentus Musicus begleitet in der Staatsoper Monteverdi, aber das Orchester des Hauses, die Philharmoniker, im Konzerthaus Bach? Ein Opernhaus, das mit seinen Mitteln auf das Kernrepertoire geeicht ist, könnte Monteverdis Bedarf an Instrumenten vom Zink bis zur Theorbe gar nicht abdecken. Aber etliche Musikfreunde wirken heutzutage schon irritiert, sobald ein Symphonieorchester in der „Matthäuspassion“ zum Einsatz kommt.

Da akzeptiert man noch eher das Gastspiel des Originalklang-Ensembles im Haus am Ring, wenn es um eine Spezialaufgabe wie „Il ritorno d'Ulisse in patria“ geht, als dass man sich von den sakrosankten Vorschriften einer „historisch informierten“ barocken Musizierpraxis verabschieden wollte. Dabei ist schon der insinuierte Informationsvorsprung der zweiten Generation der Originalklang-Modeschöpfer alles andere als glaubwürdig.