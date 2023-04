Österreich war für die Pandemie nicht ausreichend gerüstet

Die Epidemieregeln hätte man früher reformieren müssen, sagt der Rechnungshof. Lob gibt es, weil die Gesundheitsversorgung aufrecht blieb.

Krisensituationen und deren Auswirkungen, das gesteht der Rechnungshof zu, lassen sich nicht exakt voraussagen. Doch die Prüfer machen auch kein Hehl daraus, dass Österreich nicht gut genug auf die Covid-Krise vorbereitet war. „Der Bund hatte die notwendigen organisatorischen und personellen Grundvoraussetzungen nicht sichergestellt“, sagen sie.

Rund drei Jahre nach Beginn der Pandemie in Österreich präsentierte der Rechnungshof am Dienstag seine Bilanz. „Für den Rechnungshof steht nicht die Kritik im Vordergrund, sondern die Frage, wie in Zukunft auf vergleichbare Situationen reagiert werden soll“, schreibt Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker in ihrem Vorwort dazu. Doch wenngleich es in einigen Punkten auch Lob für die Verantwortlichen gibt, ortet der Rechnungshof mehrere Versäumnisse der politisch Verantwortlichen. Die wichtigsten Punkte: