Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman will mit großen Anstrengungen die Öl-Monarchie am Golf modernisieren. (c) VIA REUTERS (BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD)

Saudiarabiens starker Mann Mohammed bin Salman drosselt die Ölproduktion und kooperiert mit Washingtons Rivalen. Die USA schauen machtlos zu.

Ihm sei es egal, was Joe Biden von ihm denke, sagte der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman einmal – und so handelt der 37-jährigen Kronprinz auch. Ohne Rücksicht auf den bisherigen Hauptverbündeten USA hat Saudiarabien zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Ölförderung gedrosselt und damit den Ölpreis nach oben getrieben. Auch sonst wirft Mohammed bin Salman die traditionelle Anlehnung seines Landes an den Westen über Bord. Er gewährt China mehr Einfluss im Nahen Osten und will sich mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad versöhnen. Washington schaut machtlos zu.

Dabei richtet sich der Kurs von Mohammed bin Salman, der nach seinen Initialen häufig nur MbS genannt wird, nicht unbedingt gegen die USA. Erst vor wenigen Wochen bestellte Saudiarabien für 37 Milliarden Dollar beim US-Flugzeugbauer Boeing fast 80 Verkehrsmaschinen mit einer Option auf 43 weitere. Zudem geben die Saudis viel Geld für US-Waffen aus.

Unter MbS bewirbt sich Saudiarabien aber auch um die Mitgliedschaft in der Schanghai-Organisation für Zusammenarbeit, einem Staatenbund unter Führung Chinas und Russlands. Der Prinz strebe eine Balance zwischen den USA, China und Russland an, sagt Gerald Feierstein, ein früherer US-Diplomat, der heute in der Denkfabrik MEI in Washington arbeitet.