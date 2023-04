Die seltsame Faszination für Milliardäre und Mega-Populisten

Donald Trump verbindet so manches mit Silvio Berlusconi. Ihr Aufstieg war begleitet von Affären und Skandalen – und doch begeisterten sie Millionen.

Vom Abflug bis zur Landung, von der Abfahrt von seiner Residenz in Mar-a-Lago in Palm Beach bis zur Ankunft am Trump Tower in Manhattan verfolgten Hubschrauber die Wagenkolonne des Donald Trump. Dass der Ex-Präsident dabei auch den New Yorker Stadtteil Queens passierte, wo er aufgewachsen ist, weckte womöglich nostalgische Gefühle in dem 76-Jährigen. Am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) sollte es dann denselben Weg retour gehen – ein Déjà-vu.

Es war der Auftakt der Donald-Trump-Show rund um seine Anklage vor einem Gericht seiner Heimatstadt New York samt Pressekonferenzen des Anklägers und des Angeklagten in einem Prozess, der die Nation zwischen New York und Florida, zwischen Washington und Kalifornien noch länger im Bann halten wird. Das Spektakel erinnerte die Amerikaner an die Verfolgungsjagd des Ex-Football-Stars O. J. Simpson, des Hauptverdächtigen im Mordfall um Exfrau Nicole Brown, in den 1990er-Jahren auf den Highways von Los Angeles.