Donald Trumps Märtyrer-Pose in Manhattan

Donald Trump hält ganz New York und die USA mit dem Prozessauftakt in Atem.

Donald Trump erlebte in seiner Heimatstadt eine Premiere: Der Ex-Präsident sollte zu einer Vorladung als Angeklagter in einer Strafsache vor Gericht erscheinen. Er plädiert auf nicht schuldig und eine Verlegung des Prozesses.

Selbst für New Yorker Verhältnisse war es eine Premiere. Auf dem Broadway standen Präsidenten und ihre Epochen auf der Bühne, von George Washington über Abraham Lincoln bis Richard Nixon und seinen Watergate-Skandal. Schon bei Bill Clintons Affäre mit Monica Lewinsky im Oval Office des Weißen Hauses anno 1998 geriet das Stück ins Groteske, ins Boulevard-Fach. Vor Gericht kam indessen keiner dieser Präsidenten, nicht einmal „Tricky Dick“ Nixon.

Die historische „Ehre“ einer Uraufführung war Donald Trump vorbehalten, einem New Yorker, geboren im Stadtteil Queens, der auch wegen der Abneigung der New Yorker nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus nach Florida gezogen ist. „Ihr werdet es nicht glauben“: So kündigte der 45. US-Präsident seine Vorladung vor ein Gericht in Downtown Manhattan, zwischen Chinatown und der Brooklyn Bridge, in einer Strafsache wegen einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an. Der 76-Jährige schaffte es wieder einmal, das Rampenlicht auf sich zu ziehen und entrüstete Anhänger zu mobilisieren.

Ein Ritual zum Auftakt

Die Verlesung seiner Rechte, der Fingerabdruck, das Foto für den Gerichtsakt und die Verlesung der Anklageschrift unter Vorsitz des Richters Juan Merchan, die später Staatsanwalt Alvin Bragg und nach seiner Rückkehr nach Florida in der Nacht auf Mittwoch auch Trump erläutern und kommentieren wollten: Dieses Ritual sah der Auftakt des Verfahrens vor, bei dem der Angeklagte neben seinem Anwaltsteam auch einen neuen Verteidiger präsentierte: Todd Blanche, einen Spezialisten für Kriminalfälle mit Erfahrung vor New Yorker Gerichten.