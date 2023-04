Wie man die Arbeitslosigkeit erfolgreich nicht bekämpft

Eine Mehrheit der Befragten einer Studie des Momentum-Instituts befürwortet strengere Bestimmungen für Arbeitslose, damit diese rascher einen Job annehmen. Man muss nicht der Neidgesellschaft angehören, um die Ergebnisse einigermaßen nachvollziehbar zu finden.

Sag, wie hast du’s mit dem Arbeitslosengeld? Das ließ das Momentum-Institut bei 2000 Menschen in Österreich abfragen. Die Ergebnisse überraschten selbst den wissenschaftlichen Institutsleiter - denn sie passen so gar nicht ins Weltbild des SPÖ- und gewerkschaftsnahen Thinktanks: 62 Prozent der Befragten befürworten strengere Bestimmungen für Arbeitslose, damit diese rascher einen Job annehmen. Eine sehr deutliche Mehrheit sprach sich gegen eine dauerhafte Anhebung des Arbeitslosengeldes aus.

Abgefragt wurde auch nach Einkommensklassen: Lediglich 26 Prozent der obersten und 34 Prozent der untersten Einkommensschicht sprachen sich für eine dauerhafte Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus. Fast die Hälfte der untersten Verdiener ist dezidiert dagegen.

Lieber arbeitslos - die „Inaktivitätsfalle"

Man muss nicht der Neidgesellschaft angehören, um die Ergebnisse einigermaßen nachvollziehbar zu finden: Wer in seinem Job wenig verdient, sieht es besonders ungern, wenn jemand anderer genauso viel erhält, ganz ohne zu arbeiten – indem er sich zum Arbeitslosengeld geringfügig etwas dazuverdient. Die Geringfügigkeitsgrenze liegt mittlerweile bei stolzen 500,91 Euro, die man monatlich dazu verdienen darf, ohne einen Euro seiner AMS-Bezüge zu verlieren.

Mit dem Resultat, dass manche in der Arbeitslosigkeit verharren, statt einen voll entlohnten, sozialversicherungspflichtigen Job anzunehmen. “Inaktivitätsfalle” nennt man das in der Fachsprache. Experten wie der AMS-Chef pochten mehr als einmal darauf, diesen falschen Anreiz zu korrigieren. Indem man die Zuverdienstmöglichkeiten zum Arbeitslosengeld stark einschränkt. Zumal diese Menschen in den Betrieben ja dringend gebraucht werden - der Personalmangel lässt grüßen.

Reform der Arbeitslosenversicherung lag schon auf dem Tisch

Und auch so einige Unternehmen machen sich das Leben leicht, indem sie Beschäftigte geringfügig anmelden, in Wahrheit aber deutlich mehr für sich arbeiten lassen. Laut einer Wifo-Studie hätte es ohne den Zuverdienst im Jahr 2021 um 15.600 Arbeitslose weniger gegeben.

Man hätte das beheben können. Eine Reform der Arbeitslosenversicherung lag praktisch fix fertig vor - die Regierung hätte sie nur beschließen müssen. Der Zuverdienst wäre eingeschränkt worden (wollte die ÖVP), im Gegenzug hätte es zu Beginn ein höheres Arbeitslosengeld gegeben (wollten die Grünen). Aber die Grünen legten sich quer. Sie wollten ein höheres Arbeitslosengeld, aber keine wesentlichen finanziellen Einschnitte.

Damit bleibt alles, wie es war. Schade, wenn Ideologie die Vernunft schlägt.