Gerüchte über Saudi-Angebot für Lionel Messi

Verdienst von angeblich mehr als 400 Millionen Euro im Jahr: Folgt Lionel Messi Cristiano Ronlado in die Wüste oder kehrt er doch nach Barcelona zurück? Seine Zeit an der Seine endet im Sommer.

Nach Cristiano Ronaldo soll auch Weltmeister Lionel Messi zukünftig in Saudi-Arabien sein Geld verdienen - und zwar mehr noch als der Superstar aus Portugal. Mehrere internationale Medien griffen am Dienstag einen Tweet von Transfer-Experte Fabrizio Romano auf, in dem dieser behauptet, Al-Hilal habe Messi bereits ein Angebot unterbreitet. Bei diesem könne der Argentinier angeblich mehr als 400 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Neben der britischen Zeitung "Sun" und dem US-Magazin "Forbes" stieg auch die französische "RMC Sport" ein. Die "Saudi Gazette" berichtete am Dienstagabend zudem mit Verweis auf eigene Quellen von einem Angebot an den 35-Jährigen. Allerdings: Romano schrieb auch, dass Messis absolute Priorität die Fortsetzung der Karriere in Europa, das aktuelle Angebot von Paris Saint-Germain für Messi aber nicht akzeptabel sei. Knackpunkt seien sportliche Garantien.

Der Vertrag des argentinischen Weltmeisters bei PSG endet nach dieser Saison. An die Seine war er im Sommer 2021 von seinem Herzensclub FC Barcelona gewechselt. Auch Barca gilt als einer der Interessenten für Messi, die finanzielle Situation den Katalanen ist aber angespannt.