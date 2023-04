4-Gänge-Dinner mit Weinbegleitung

Das LOISIUM Hotel in der Südsteiermark schafft die verbindende Komponente zwischen Natur und Design. Regionale Authentizität trifft auf mediterranes Lebensgefühl. Hier in der „Steirischen Toskana“, genießen Sie die Atmosphäre des Südens.



Unsere Kitchen-Rockstars lieben Kompositionen aus allzeit bekannten Lieblingen der Region und interessanten Newcomern aus ganz Europa. Wir kennen keine Grenzen, wenn’s um die kulinarische Kreativität geht.



Kreativ. Echt. Styrian Style.

Regionale Küchenkunst international berührt.



Wir lieben die Kombination aus altbekannten Klassikern und überraschenden, ausgefallenen Komponenten der modernen Küche. Wir leben Kreativität. Immer im Fokus: Herkunft und Qualität der Produkte und der Weine.



RESTAURANT WEINKUCHL

Viel Licht, noch mehr Ausblick – sowohl im Restaurant als auch auf der Panoramaterrasse! Eine kreative Küchenlinie mit viel Abwechslung erwartet Sie zum Frühstück und beim mehrgängigen Dinner.



Einfache Holzmöbel, die an steirische Schanken erinnern, kombiniert mit modernen Moosbildern prägen die Atmosphäre.

Freitag, 19. Mai 2023, ab 18 Uhr LOISIUM Südsteiermark

Restaurant Weinkuchl

