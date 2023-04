Visionen, nicht Vorwürfe in der Kammeroper

Drucken

Hauptbild • wertvoll. Sebastian Stummer, Natalie Kretz und Scharmien Zandi sitzen in der Müllgrube. • Christine Pichler

Die Welt ertrinkt im Konsumrausch. Wie geht es weiter? Das fragen 17 Jugendliche in ihrer Performance über Wert und Wertigkeit.

Superzero, Baby“ beginnt schon im Foyer der Kammeroper. Die Zuseher werden hier begrüßt und aufgeklärt darüber, was sie ab nun sind: Klimaflüchtlinge. Die Opernperformance, die von 17 Jugendlichen unter der Regie von Scharmien Zandi auf die Bühne gebracht wird, geht von einem dystopischen Szenario aus: Die Welt ist in vier Zonen eingeteilt, und nur eine davon – die Zone Z – ist noch bewohnbar. Es gibt wenig Ressourcen, keinen Strom, kein Internet. Klimaflüchtlinge drängen in die Zone Z, müssen mit dem auskommen, was da ist. Bühnenbildnerin Andrea Konrad hat das gesamte Setting aus dem Fundus zusammengestellt: Etwa alte Möbel und Sportgeräte, Radios, Koffer und Bücher sind auf der Bühne oder im Orchestergraben – er fungiert als Müllgrube – zu sehen.

„Die Menschen suchen wertvolle Dinge im Müll. Wertigkeiten werden unter diesen Umständen neu bestimmt“, sagt Konrad. In einer Welt ohne Strom bekommen Bücher einen höheren Stellenwert – sie sind wieder der wichtigste Zugang zu Bildung. Neu sind nur die vier Statuen, die Konrad entworfen hat und die eigens von einem Handwerker angefertigt wurden: Der personifizierte Neid (dem eine Schlange aus dem Mund kommt, die ihn beißt), der gehörnte Gott (er steht für den Hüter des Waldes), die Liebenden (ein Herz mit zwei vereinten Pferdeköpfen) und eine ­Triskele (Dreieinigkeit), allesamt keltische Symbole.