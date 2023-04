Plattform für Wiederaufbau im Visier prorussischer Hacker

Die prorussische Hackergruppe „Killnet“ ist wieder aktiv. Nach Angriffen auf das EU-Parlament, das ESC-Finale, soll sie jetzt die kürzlich eingerichtete Webseite zum Aufbau der Ukraine ins Visier genommen haben. Bislang erfolglos.

Hacker haben am Dienstag erneut versucht, eine neue Plattform des deutschen Entwicklungsministeriums für eine Beteiligung am Wiederaufbau in der Ukraine lahmzulegen. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte die Angriffe auf die Webseite „Wiederaufbau Ukraine“. „Bislang konnten die Attacken erfolgreich abgewehrt werden“, hieß es aus dem Ministerium. Vermutet wird, dass die Gruppe „Killnet“ dahintersteckt.

Die Plattform werde seit ihrem Start Anfang vergangener Woche immer wieder angegriffen, sagte sie. Einen Höhepunkt habe es kurz nach dem Start gegeben und wieder am Dienstag. Die Plattform, zu der eine zentrale Internetseite gehört, soll Anlaufstelle für alle sein, die sich beim Wiederaufbau einbringen wollen. Sie soll Hilfsorganisationen, Unternehmen und Initiativen vernetzen.

Die gezielten DDoS-Attacken, bei denen die Server mit einer künstlich generierten Masse an Aufrufen geflutet werden, bis sie unter der Last zusammenbrechen, waren bislang nicht erfolgreich. Ein Spezialgebiet der prorussischen Hacker.

Vermutet wird die prorussische Hackergruppe „Killnet“. Ein weiteres Indiz dafür seien die entsprechenden Aufforderungen im Telegram-Kanal der Gruppe. Sie ist nicht unbekannt, zuletzt soll sie versucht haben, das ESC-Finale in Italien zu sabotieren. Auch das EU-Parlament wurde im November 2022 von dem Kreml-nahen Netzwerk ins Visier genommen. Die Gruppe gilt als primär als ausführende Kraft für Auftraggeber. In der Vergangenheit soll es aber auch regelmäßig im Dienste Russlands stehen.

(APA/bagre)