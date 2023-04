Rendi-Wagner im „Report“: Eine neue Sprache, die man nicht versteht

Pamela Rendi-Wagner sprach über die Haltung der SPÖ zum Krieg in der Ukraine und der neuen Social-Media-Kampagne (c) Screenshot

Was sagt es über die Führungsqualitäten der SPÖ-Vorsitzenden, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten die Rede des ukrainischen Präsidenten schwänzt? Das wollte Susanne Schnabl im „Report“ wissen.

Nein, es war „kein gutes Bild“, das die SPÖ vergangene Woche bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij im Parlament abgegeben habe, gab die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Dienstagabend im „Report“ zu. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten hatte gefehlt. Darunter Rendi-Wagner selbst, die Fieber hatte und „einen Schnupfen, der sich gewaschen hat – im wahrsten Sinne“. Kein gutes Bild: Mehrfach verwendete Rendi-Wagner diese Worte, „da werde ich nichts beschönigen, da werde ich niemanden verteidigen“, sagte sie, und ließ ein „aber“ folgen: Es wären auch nur zwei ÖVP-Regierungsmitglieder da gewesen.

Zu erklären versuchte sie sich trotzdem. Es sei eine Veranstaltung gewesen, keine Parlamentssitzung mit Anwesenheitspflicht, es gab keinen Klubzwang. „Wir haben schon erwachsene Abgeordnete“, so die SPÖ-Chefin. Was sagt es über deren Verantwortungsgefühl, wenn diese dem Präsidenten eines überfallenen Landes nicht zuhören? Und was sagt es über die Führung der Partei? Diese Frage beschäftigte Moderatorin Susanne Schnabl besonders. Es war kein gutes Bild, das sich hier zeigte, auch wenn Rendi-Wagner betonte, dass sie „Mut zur Verantwortung“ habe und diese nicht an den Nagel hängen wolle, wenn es schwierig werde.