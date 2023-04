EU reagiert auf „Rettet Bienen und Bauern“

Mehr als eine Million Menschen hat in ganz Europa die Europäische Bürgerinitiative „Rettet Bienen und Bauern“ unterstützt. In Österreich mehr als 22.000. Nun reagiert die EU.

Von ihren klaren Forderungen hat die Europäische Bürgerinitiative (EBI) 1.054.973 Menschen in der EU überzeugen können, in Österreich immerhin mehr als 22.000. Getragen wurde die Initiative von Vertretern europäischer Umweltorganisationen, die sich für schonende Landwirtschaft einsetzen. Einer der Organisatoren ist Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker bei „Global 2000“.

Die Forderung der EBI besteht aus drei Punkten: Verzicht auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden bis 2035, Wiederherstellung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen und Unterstützung für Bauern, um den Übergang zu einer nachhaltigen Landwirtschaft zu ermöglichen.

In den vergangenen Wochen hat die EU-Kommission die Validität der Unterstützungserklärungen geprüft und nun auch offiziell und inhaltlich reagiert, nachdem die Forderungen an die Kommission in Brüssel präsentiert worden waren.

Inskekten gefährdet, die für Bestäubung sorgen

Im offiziellen EU-Statement heißt es, dass eine Krise durch Klimaänderung, Verschmutzung und Verlust der Biodiversität bestehe, die miteinander eng verbunden seien. Ein Drittel der Insekten, die für die Bestäubung sorgten, sei gefährdet und vier Fünftel aller Nutz- und Wildpflanzen hingen von der Bestäubung ab. „Die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist durch Defizite an Bestäubung gefährdet.“ Und: „Die existenzielle Gefährdung der Bestäuber ist eine Gefahr der Ernährungssicherheit und des Lebens auf dem Planeten.“

Die EU verweist auf den Green Deal, insbesondere auf die Initiative „Farm to Fork“, im Zuge derer die Belastung durch Pestizide bis 2030 halbiert werden soll, und auf Pläne für ein Renaturierungs-Gesetz. EU-Parlament und Rat werden aufgefordert, die entsprechenden Beschlüsse so rasch wie möglich zu fassen. Abschließend heißt es: „Anstatt nun neue Vorschriften zu beschließen, ist es besser, danach zu trachten, dass die bestehenden Initiativen rasch umgesetzt werden.“

„Wir brauchen einen neuen Indikator"

Helmut Burtscher-Schaden, verlangt die selbstverständliche Einbindung Betroffener und Wissenschaftler, wenn die diesbezüglichen Richtlinien und Verordnungen erarbeitet werden und fordert: „Wir brauchen ein aussagekräftiges Messinstrument für die Pestizidreduktion. Der von der Kommission vorgeschlagene Indikator (HRI 1) ist absolut inakzeptabel. Dieser würde nur den Status quo schützen und muss daher korrigiert werden.”

Madeleine Coste („Slow Food“) fügt hinzu: „Sauberes Wasser, gesunde Böden, biologische Vielfalt und eine umweltfreundliche Lebensmittelproduktion sind für die weltweite Ernährungssicherheit unerlässlich.“

Und schließlich sagt Martin Dermine, Sprecher von PAN Europe (Pesticides Action Network) und einer der Hauptvertreter der EBI: „Viele Stoffe sind schon in sehr geringen Dosen besonders gefährlich für ungeborene und kleine Kinder. Pestizide verursachen nicht nur akute Vergiftungen, sondern können auch chronische Krankheiten wie Parkinson oder Leukämie im Kindesalter auslösen. Unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder sollte Vorrang vor den Profiten der Pestizidindustrie haben.”

>> Ergebnis der EBI im Detail

>> Homepage der Europäischen Bürgerinitiative (EBI)