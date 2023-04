Stärker als zuvor: Birdy, die Meisterin der Melodie

Sie geht nie in die Pathosfalle: die britische Sängerin Birdy auf Europatournee. (c) IMAGO/Martin Müller (IMAGO/Martin Müller)

Die Britin Birdy bezirzte mit subtilem Gesang ein überwiegend weibliches Publikum im dicht gefüllten Gasometer.

Nach sechs Jahren Pause zeigte sich die Engländerin Birdy wieder ihrem aufmerksamen Publikum. Von Anbeginn spitzte dieses die Ohren, schließlich kommt es in der subtilen Kunst dieser jungen Frau auf winzige Details an. Selbstbewusst trat sie in einem schwarzen Turntrikot und dunkler Strumpfhose vor ihre größtenteils weiblichen Fans. Flirrende Geigenmotive entwichen den Keyboards, gaben den Anlaut für einen Abend ganz im Zeichen einer unverstellt melodischen Popmusik.

Schon das erste Stück war eine Offenbarung. „Raincatcher“ vom neuen, fünften Album „Portraits“, führt in melancholische Momente der Kindheit der Künstlerin zurück. Gemütsaufhellende Geigenkratzer, ein relaxter Beat, dazu die charismatische Stimme der 26-Jährigen – und schon war man in einer Art Paradies. Mit eleganten Gesten lenkte Birdy ihre vierköpfige Band, ermutigte sie zu allerhand Subtilitäten. Über vier mehrsilbige Vornamen verfügt Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, und doch ist sie von Kindesbeinen an Birdy. In letzter Zeit ist auch ihr Klarname immer wieder zu lesen. Will sie sich denn ihres Kose- respektive Künstlernamens entledigen? Nein, sagt sie im Gespräch mit der „Presse“. Noch nicht. Das Erwachsenwerden könne auch so funktionieren.