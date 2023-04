Urlauber kann Vertriebener sein

Ukrainer dürfen sich in Österreich auch dann auf den Vertriebenenstatus berufen, wenn sie am Tag des Kriegsbeginns in einem anderen Land waren.

Das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen hatte gegen den Mann entschieden, das Bundesverwaltungsgericht ebenso. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) aber gab nun der Beschwerde des Ukrainers statt. Der Mann sei nämlich zu Unrecht von der Vertriebenen-Verordnung ausgeschlossen worden.

Der Mann war in Georgien auf Urlaub gewesen, als am 24. Februar 2022 in der Ukraine der Krieg ausbrach. Statt wie geplant drei Tage später wieder in die Ukraine zurückzufliegen, reiste der Mann am 2. März nach Österreich. Hier verlangte er, als Vertriebener anerkannt zu werden. Doch die dazugehörige Verordnung der Bundesregierung stellt auf Personen ab, die „ab dem 24. Februar“ aus der Ukraine vertrieben worden sind. An diesem Stichtag war der Mann aber auf Urlaub und seither auch nicht mehr in seiner Heimat. Kann der Ukrainer dann trotzdem einen Vertriebenenstatus erlangen, der zum (vorübergehenden) Aufenthalt in Österreich berechtigt?

Verfassungsrechtlich ist es legitim, Inländer einerseits und Ausländer andererseits unterschiedliche Rechte zu geben. Aber Inländer müssen untereinander gleichbehandelt werden. Und es gibt auch das Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander. Ein Ausländer darf also gegenüber einem anderen Fremden nicht ohne vernünftigen Grund schlechtergestellt werden.

„Willkürliches Verhalten“

Ebendiese Gedanken sorgten dafür, dass der VfGH das Erkenntnis der Vorinstanz kippte. Er ortete „ein willkürliches Verhalten des Verwaltungsgerichtes“. Es habe die Verordnung der Regierung falsch interpretiert. Dem Wortlaut nach erhalten das Aufenthaltsrecht „Staatsangehörige der Ukraine mit Wohnsitz in der Ukraine, die aus dieser aufgrund des bewaffneten Konfliktes ab dem 24. Februar 2022 vertrieben wurden“. Das Bundesverwaltungsgericht schloss daraus, dass man erst ab diesem Tag die Ukraine verlasen haben darf, um in den Genuss der Regelung zu fallen.

So dürfe man das aber nicht lesen, befanden die Verfassungsrichter in ihrer Entscheidung (E 3249/2022). Die Verordnung wende sich an Ukrainer, die wegen des bewaffneten Konflikts nicht an ihren Wohnort zurückkehren können. „Ob eine Person am oder nach dem 24. Februar 2022 in der Ukraine anwesend war, ist für die Frage des Wohnsitzes in der Ukraine nicht entscheidend“, betonten die Verfassungsrichter. Auch wenn ein Ukrainer zu Ausbruch des Konflikts gerade auf Urlaub im Ausland gewesen sei, habe er zum entscheidenden Zeitpunkt seinen Wohnsitz in der Ukraine gehabt.

Dem Mann steht damit der Vertriebenstatus zu, der Bund in Form des Innenministers muss für die Prozesskosten des Mannes aufkommen.



[TE07W]