Wenn schon sterben, dann zu Hause

Nur nicht zur Last fallen: Die größte Angst der Österreicher, wenn sie an die eigene Pflegebedürftigkeit denken. Getty Images/Westend61

Fast zwei Drittel der Österreicher gehen davon aus, dass sie am Ende ihres Lebens von Angehörigen gepflegt werden. Für vier von zehn wäre Sterbehilfe laut einer Umfrage denkbar.

Wien. Es ist ein Gedanke, den viele gern beiseiteschieben – selbst in der Karwoche: Nur jeder vierte Österreicher hat sich schon öfters mit der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt.

Je älter die Menschen werden, desto präsenter wird das Thema. Doch auch unter den 70- bis 79-Jährigen haben nur etwas mehr als ein Drittel schon öfters und intensiver darüber nachgedacht, wie sie sich das eigene Ableben vorstellen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Marketagent im Auftrag der Hospizbewegung Baden, bei der Anfang März 1005 Personen im Alter von 14 bis 79 Jahren online befragt wurden.

Ein Punkt ist bei den Ergebnissen besonders auffallend: Ein Großteil der Menschen (65 Prozent) will im Fall einer unheilbaren Erkrankung die letzte Lebenszeit zu Hause verbringen. Genauso viele gehen davon aus, dass Familienangehörige die nötige Pflege übernehmen würden. Nur knapp 30 Prozent würden medizinische Hilfsdienste in Anspruch nehmen, 12,6 Prozent eine private Pflegekraft. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Pflegelast hierzulande zumeist auf den Schultern der Angehörigen liegt – sowohl die emotionale Last als auch die faktische Betreuung und Pflege“, sagtThomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.

„Unmöglicher Spagat"

Auch wenn die meisten zu Hause bleiben wollen – für mehr als 90 Prozent der Österreicher ist eine professionelle medizinische Betreuung bis zum Schluss wichtig. Es sei ein „scheinbar unmöglicher Spagat“ zwischen vertrauter Umgebung und umfassender medizinischer Versorgung, sagt dazu Andrea Klune von der Hospizbewegung Baden.

Ein Lückenfüller könne die ambulante Palliativbetreuung sein. Der gemeinnützige Verein etwa betreibt Palliativteams aus speziell ausgebildeten Ärzten, Krankenpflegern, Psychotherapeutinnen und Sozialarbeitern und vermittelt ehrenamtliche Hospizbetreuer. So werde „ein Tod in vertrauter Umgebung möglich“, sagt Klune. Doch nur etwa jede Vierte weiß laut der Umfrage, dass die meisten Dienstleistungen einer Hospizbegleitung kostenlos sind. Für 60 Prozent kommt eine Hospizbetreuung dann infrage, wenn Angehörige diese nicht (mehr) übernehmen können.

Leicht scheint die Vorstellung der eigenen Pflegebedürftigkeit den Menschen jedenfalls nicht zu fallen. So bestand bei mehr als der Hälfte der Befragten die größte Angst in Zusammenhang mit einer unheilbaren Krankheit darin, jemandem anderen zur Last zu fallen. Erst an zweiter Stelle (mit 49,5 Prozent) wurde die Angst vor Schmerzen genannt. Auch Angehörige zurückzulassen (43,6 Prozent) oder von jemandem abhängig zu sein (37,6 Prozent), bereitet Österreichern Sorgen.

Sterbehilfe für viele denkbar

Diese Ängste spielen wohl auch eine Rolle, wenn es um die Möglichkeit der Sterbehilfe geht: Für vier von zehn Österreichern kommt ein assistierter Suizid grundsätzlich infrage, 17,3 Prozent waren sich dessen sicher – wobei der Anteil der Frauen, die jedenfalls Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, mit 20 Prozent höher war als jener der Männer (14 Prozent).

Umgekehrt lehnen dies 17 Prozent aus ethisch-religiösen oder sonstigen Gründen ab, 37 Prozent antworteten, dass sie sich in dieser Frage nicht sicher sind und intensiver darüber nachdenken müssten. Sieben Prozent lehnten eine Antwort ab.

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs im Jahr 2020 wurde der zuvor verbotene assistierte Suizid neu geregelt: Laut dem nun geltenden Sterbeverfügungsgesetz können dauerhaft schwer oder unheilbar Kranke, die Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen, eine sogenannte Sterbeverfügung errichten. Zwei Mediziner müssen bestätigen, dass die Person entscheidungsfähig ist und freiwillig aus dem Leben scheiden möchte.

