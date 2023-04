Sportverbände bei der Russland-Frage weiter uneins

Nach der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bezüglich russischer und belarussischer Sportler, tun sich zwischen den einzelnen Sportverbänden tiefe Gräben auf.

Das IOC will Sportler aus Russland und Belarus unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Nach dieser, vor rund einer Woche ausgesprochenen Empfehlung, liegt der Ball nun auf Seiten der Verbände, diese in die Tat umzusetzen - oder auch nicht.

Einige Sportverbände haben sich schon entschieden. Der Schwimm-Weltverband unterstützt etwa die Empfehlung. Eine Taskforce soll einen möglichen Weg für betroffene Sportler zurück zu Wassersportveranstaltungen untersuchen, teilte „World Aquatics" am Mittwoch mit. Der aktuelle Ausschluss bleibt aber zunächst in Kraft. Der Weltverband wies darauf hin, dass die Taskforce Zeit benötige und bei einer Sitzung im Juli Bericht erstatten soll.

Reitverband bleibt beim „Nein"

Anders als der Schwimm- unterstützt der Reitsport-Weltverband (FEI) die Empfehlung nicht. Die am 2. März 2022 nach der umfassenden Militärinvasion in der Ukraine eingeführten Schutzmaßnahmen, die Athleten, Pferden und Offiziellen die Teilnahme an FEI-Veranstaltungen verbieten, bleiben in Kraft, teilte der Verband am Mittwoch mit.

Dies sei das Ergebnis einer außerordentlichen Telefonkonferenz der Verbandsführung. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass es dem Verband unmöglich ist, Neutralität russischer und belarussischer Sportler "fair und objektiv zu bewerten". Man verfüge nicht über die notwendigen Instrumente dafür, hieß es. Zudem sei der Vorstand der Ansicht, "dass Neutralität zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend zufriedenstellend definiert und bewertet werden kann".

Zu den Voraussetzungen in der Empfehlung des IOC gehört unter anderem, dass die Sportler den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen und sie keine Verbindungen zu Militär und Sicherheitsorganen haben.

Uefa will Belarus nicht ausschließen

Einen Mittelweg schlug die Uefa ein. Europas Fußball-Union wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Ausschluss russischer Mannschaften von ihren Wettbewerben als Folge des Angriffs auf die Ukraine festhalten. „Die Entscheidung liegt in den Händen des Exekutivkomitees. Aber bis es zu einem Ende des Krieges kommt, sehe ich es als sehr schwierig, etwas zu ändern“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin nach dem Kongress am Mittwoch in Lissabon.

Mannschaften aus Belarus dürfen vorerst aber weiter an Uefa-Bewerben teilnehmen. Das Exekutivkomitee habe zwar über einen möglichen Ausschluss gesprochen, es sei aber keine Entscheidung getroffen worden, sagte Ceferin. Beschlossen wurde nur, dass Belarus nicht Ausrichter der U19-EM der Frauen 2025 sein könne.

Über 100 EU-Parlamentarier machten Druck

Zuletzt hatte eine Gruppe von mehr als 100 EU-Parlamentariern gefordert, wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht nur Mannschaften aus Russland auszuschließen, sondern auch aus Belarus. „Es stehen nicht nur die Werte der UEFA auf dem Spiel, sondern auch die Reputation und das Image der Uefa innerhalb demokratischer Gesellschaften und der internationalen Gemeinschaft", hieß es in einem Schreiben an Ceferin.

Zuletzt mussten Teams aus Belarus bereits alle internationalen Heimspiele auf neutralem Platz und ohne Zuschauer austragen. Im vergangenen Jahr hatte die Uefa jedoch entschieden, Belarus für die Qualifikation für die EM in Deutschland zuzulassen. Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen belegt die Mannschaft den letzten Platz ihrer Gruppe.

Die nächste Uefa-Sitzung ist für den 28. Juni angesetzt.

(APA/stm)