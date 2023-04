Wie sich Mond und Mars besiedeln lassen

Die riesigen unterirdischen Höhlen sind stabil und lassen sich mit Luft füllen, zeigen Modellrechnungen.

Elon Musk will bekanntlich den Mars kolonisieren. Aber hat er sich das auch gut überlegt? Die Bedingungen sind dort ähnlich harsch wie auf dem Mond, wo sich Menschen bisher maximal 75 Stunden aufgehalten haben, im Rahmen der Apollo-17-Mission. Bei der geplanten Artemis-Mission sollen daraus in Phase Eins zwar 6,5 Tage werden, aber mehr scheint vorerst nicht drin. Warum?

Am Mond fehlen eine Atmosphäre und ein Magnetfeld, wie wir sie von der Erde kennen. Damit trifft die Sonneneinstrahlung ungehindert auf die Oberfläche, was für unsereins sehr ungesund ist. Ungebremste Mikrometeoriten und die extremen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht setzen Lebewesen ebenso zu wie die potenziellen Baumaterialen. Überall häuft sich Mondstaub an, beschädigt Messinstrumente, ist zudem krebserregend. Längeres oberirdisches Existieren wäre damit nur mit viele Meter dicken Wänden und Dächern möglich.

Aber warum nicht unterirdisch? Als der Mond noch geologisch hyperaktiv war, ergoss sich Lava in breiten Strömen mäandernd über die Oberfläche. Die oberste Schicht erkaltete, darunter floss die Lava ab, und so bildeten sich riesige Höhlen in Form von kurvigen Rohren.

Die gibt es zwar auch auf der Erde, aber hier sind sie viel kleiner, bedingt durch die Schwerkraft. Am Mond können sie bis zu einem Kilometer breit und hunderte Kilometer lag sein. Ausreichend Platz also, um sich komfortabel einzurichten. Aber zumindest einige solcher Gebilde sind eingestürzt oder vom Einsturz bedroht. Sind zumindest manche von ihnen ausreichend stabil, damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt?

Leben ohne Raumanzüge möglich

Das haben die beiden Raumfahrtingenieure Raymond Martin und Haym Benaroya anhand einer Modellrechnung für eine kleinere Höhle auf dem Mond untersucht (Acta Astronautica, März 23). Sie konnten die strukturelle Stabilität nachweisen. Aber ihre Simulation reichte weiter: Man könnte auch einen Abschnitt des Rohres luftdicht abschließen, mit zwei ausfahrbaren Membranen, wie wir sie auf Erden verwenden, um Tunnel vor Überflutungen zu schützen. Dann könnte man den Sektor unter Druck setzen und mit Atemluft anfüllen. Vielleicht müsste man noch irgendwie die Decke abdichten, damit die Luft nicht entweicht.

Das erscheint auf den ersten Blick zwar alles sehr aufwändig. Aber nur so könnten die Bewohner der Kolonie auf die schweren und unbequemen Raumanzüge verzichten und sich einigermaßen ungezwungen bewegen. Das wäre auch die Voraussetzung dafür, viele Dinge des laufenden Bedarfs vor Ort herzustellen, statt alles von der Erde liefern zu müssen – was noch viel teurer käme.

Auch auf dem Mars hat man ähnliche Riesenrohre identifiziert. Nur: In sie umzuziehen, würde die Rückkehr der Menschheit in die Höhle bedeuten. Retour in die Steinzeit – das hat sich Elon Musk wohl anders vorgestellt.



