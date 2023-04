Zerfranste Europapolitik macht Entscheidungen schwieriger

Schwarz und Rot werden bei der Europawahl herbe Verluste einstecken. Die Zeit der großen EU-freundlichen Blöcke ist wohl für lange Zeit vorbei.

In Brüssel macht sich Panik breit. Die Reputation der einstigen Großparteien im EU-Parlament wird von Korruptionsskandalen, internen Streitigkeiten und Führungsschwäche erschüttert – und das nur ein Jahr vor den Europawahlen, die richtungsgebend für die Geschicke der Union in den nächsten fünf Jahren sein soll. Die Konservativen (EVP) müssen ebenso mit herben Verlusten rechnen wie die Sozialdemokraten (S&D), deren prognostizierter europaweiter Aufwärtstrend bei der Parlamentswahl in Finnland ein jähes Ende genommen hat.