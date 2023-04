Arzt: "Wir fahren die Spitalsmedizin gegen die Wand"

Der Mediziner und Spitalsmanager Wilhelm Marhold hat ein Konzept gegen den Ärztemangel und unerträglich lange Wartezeiten auf Operationen entwickelt. Kern ist ein massiver Ausbau von ambulanten Operationen, wie er bereits in Linz praktiziert wird.

Es sind dramatische Worte, die der Mediziner und Spitalsexperte Wilhelm Marhold formuliert: „Wenn wir so weitermachen wie bisher, fahren wir die Spitalsmedizin gegen die Wand.“ Nachsatz: „Die Mangelsituation in den Spitälern ist inzwischen so dramatisch, dass es nach einer Strukturveränderung in Österreich schreit.“

Damit spielt Marhold auf den massiven Ärztemangel in Österreich an, völlig überlaufene Spitalsambulanzen und Wartezeiten auf eine Standardoperation von bis zu einem Jahr.