Der Finanzskandal, der Schottlands Nationalisten durchrüttelt

Festnahme des Ex-Finanzchefs Peter Murrell: Trat Nicola Sturgeon zurück, weil sie um die Verwicklungen ihres Ehemanns wusste?

Humza Yousaf muss aus allen Wolken gefallen sein. Erst vor wenigen Tagen hat der 37-Jährige mit den pakistanischen Wurzeln als erster Muslim den Amtseid als Regierungschef Schottlands im traditionellen Kilt und in Englisch und Urdu abgelegt und sich als „glücklichster Mann der Welt“ bezeichnet. Doch als am Mittwoch Polizeiautos vor der Zentrale der Schottischen Nationalpartei (SNP) in Edinburgh und vor dem Haus Nicola Sturgeons, seiner Vorgängerin, in Glasgow vorfuhren, war der SNP-Chef und „First Minister“ erst einmal sprachlos.

Die Hausdurchsuchungen und die Festnahme Peter Murrells, Ehemann von Sturgeon und bis vor Kurzem SNP-Finanzchef, hat der Partei einen Schock versetzt. Der Finanzskandal, der die Nationalisten durchrüttelt, hatte sich indessen schon länger abgezeichnet und führte vor wenigen Wochen auch zum Rücktritt Murrells. Vielen in der SNP drängt sich nun die Frage auf: Was und wie viel wusste Nicola Sturgeon von der Verwicklung ihres Manns in finanzielle Machenschaften? Und: Kam sie durch ihren abrupten Rücktritt im Februar der Aufdeckung der Affäre zuvor?

Ehepaar als Machtduo

Sturgeon und Murrell, seit 20 Jahren liiert und seit 2010 verheiratet, haben als Machtduo lang die Geschicke der schottischen Regierungspartei bestimmt. Sturgeon stieg 2014 von der Stellvertreterin des Partei-Patriarchen Alex Salmond zu seiner Nachfolgerin als „First Minister“ auf, Morrell agierte als Finanzchef seit 1999 als rechte Hand und ebnete den Weg der schottischen Separatisten zur Nummer eins und zur mitgliederstärksten Partei im Norden.

Seit eineinhalb Jahren laufen Ermittlungen gegen die SNP wegen des möglichen Missbrauchs von 660.000 Pfund an Spendengeldern. Sie waren einer Kampagne für ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum gewidmet. Zur Finanzierung laufender Kosten lieh Murrell der Partei im Juni 2021 ein Darlehen von mehr als 100.000 Pfund. Als sich zuletzt herausstellte, dass die Anzahl der Parteimitglieder rasant geschwunden ist – von mehr als 100.000 auf 72.000 – trat Murrell von seinem Amt zurück.

An Unterstützung verloren

All dies wirft ein neues Licht auf den überstürzten Abschied Nicola Sturgeons von der politischen Bühne, der die Öffentlichkeit überrascht hat. Die psychischen Belastungen seien zu groß geworden, sie habe nicht mehr die nötige Energie für den Kampf um die Unabhängigkeit Schottlands aufgebracht, sagte die 52-Jährige.

Sie hatte an Unterstützung verloren. Ihr progressiver Kurs in der Transgender-Frage stieß auf internen Widerstand. Und ihr Plan, die Parlamentswahlen im kommenden Jahr zum De-facto-Referendum über die Abspaltung von Großbritannien umzufunktionieren, polarisierte die Partei. Der Oberste Gerichtshof hatte im Herbst entschieden, ein solches Votum sei nur mit der Zustimmung Londons zulässig. Im Jahr 2014 war das Referendum mit 55 Prozent für einen Verbleib im Königreich ausgegangen, nach dem Brexit erlebte die „Los-von-London-Bewegung wieder einen Boom. Schottland hatte mit 62 Prozent gegen den Brexit votiert.

Für Humza Yousaf wird die Aufgabe nach dem mit harten Bandagen geführten Dreikampf um die Sturgeon-Nachfolge nun noch schwieriger, die Einheit der SNP wiederherzustellen. Finanzministerin Kate Forbes, seine schärfste Rivalin, ist nach der knappen Niederlage gegen Yousaf aus der Regierung ausgeschieden.