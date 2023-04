Die SPÖ-Bildungssprecherin ist die vorläufige Spitze des Eisbergs, der sich aktuell vor Pamela Rendi-Wagner auftürmt. Wer ist die Person hinter dem Sager zu einem „kriegsführenden Staatschef“ Selenskij, der „Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt“?

Ihre Aussage sei „grundfalsch“ und „nicht zu entschuldigen“, lautete Pamela Rendi-Wagners späte Reaktion auf die Vorkommnisse der Vorwoche am Dienstag im ORF-„Report“. „Das ist nicht Position der Sozialdemokratie.“ Gemeint hat sie damit die Aussage einer ihrer Abgeordneten im SPÖ-Parlamentsklub, die bislang meist in den hinteren SPÖ-Reihen anzutreffen war. Nun hat Petra Tanzler jedoch das geschafft, was sie mit ihrer parlamentarischen Arbeit bisher nicht geschafft hat: Sie steht seit Dienstag im medialen Rampenlicht.

Das hat mit ihrer umfassenden Beantwortung einer Anfrage des „Falters“ zu tun, in der sie ihre Absenz am vergangenen Donnerstag im Parlament erklärt hat. Eine Rede „eines kriegsführenden Staatschefs, der Kriegspropaganda betreibt, die Gewerkschaften in seinem Land bekämpft und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt“, habe „in einem Parlament eines sich zur Neutralität bekennenden Landes nichts zu suchen“.

Allgemeine Empörung war die Folge. Auch aus den roten Reihen. So forderte Ex-SPÖ-Landeschef in Oberösterreich, Josef Ackerl, die abwesenden Mandatare und Mandatarinnen seit Donenrstag wiederholt dazu auf, sich zu erklären. Ackerl schrieb zu einem Tweet, der die unterschiedlichen Erklärungen der SPÖ-Mandatare thematisierte: „Leider sehr dumme Leute. Der allgemeine Niedergang des Personals hat auch damit zu tun, dass sich viele die Politik nicht mehr ,antun' wollen. Ein Wahnsinn.!“ Ebenfalls auf Twitter ruderte Tanzler am Dienstag zurück. Sie verurteile den „Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine“. Sie stehe zu den Hilfsleistungen für die Ukraine und den Sanktionen gegen Russland.