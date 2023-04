Mehr als Natur: Der vergeistigte Garten

Grün ist fast nichts im Prunksaal der Nationalbibliothek. Vielleicht gerade deshalb lädt die Ausstellung „Von Gärten und Menschen“ zum Grübeln ein: Was macht einen Garten aus? Braucht er Wächter? Und wo bleiben die Zwerge?

„What on earth is a garden?“, fragte einst der britische Historiker John Dixon Hunt, Verfasser mehrerer Bücher über Gärten. In seiner langen – und durchaus nicht eindeutigen – Antwort zitierte er etwa den französischen Gartenhistoriker Comte Ernest de Ganay, der es sich leicht machte: „Un jardin est ce qu'il est.“ Ein Garten ist, was er ist. Eine Variation findet sich im klassischen Lehrbuch der Gartenkunst von Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville aus dem Jahr 1709: „Ein Garten soll stets größer erscheinen, als er ist.“

Ja, was und wie ist er denn, der Garten? Jedenfalls begrenzt. Das sagt schon die Herkunft des Wortes. Die Indogermanisten verbinden es mit Grad (dem slawischen Wort für befestigte Siedlung, davon kommt Graz), mit Hort, Yard, Kohorte. Ja, sogar mit Garde und „to guard“, bewachen. Man könnte polemisch sagen: Ein Garten ist ein Stück Land, vor dem ein Wächter steht und uns nicht hineinlässt. Wie der Engel vor dem biblischen Paradies: Dieses Wort kommt aus dem Persischen und bedeutet etwas ganz Ähnliches, nämlich „von einer Mauer umgeben“. Wie auch der Park: vom mittellateinischen „parricus“, eingezäuntes Gelände.