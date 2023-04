Mangel und Morast verzögern die ukrainische Frühjahrsoffensive

Das Warten auf den möglichen Befreiungsschlag Kiews ist wohl etwas verfrüht. Die Russen bunkern sich derweil weiter ein, auch auf der Krim, und in der Ukraine wächst der Zweifel an so einer Großaktion.

Aus dem Krieg in der Ukraine tauchen immer wieder Videos auf, die einem ob des Grauens, das sie zeigen, den Magen umdrehen.

Eines davon, gefilmt von einer Drohne, hielt jüngst offenbar im Raum Bachmut im Donbass fest, wie sich ein ukrainischer Kampfpanzer wohl vom Typ T-80 der 54. mechanisierten Brigade einem russischen Schützengaben in einem von Geschossen zerfetzten Wäldchen nähert. Man erkennt in einem Teil des Grabens eine Gruppe Soldaten, vielleicht fünf oder sechs Mann, die sich ängstlich ducken, zwei Gesichter blicken noch kurz in Richtung Panzer.