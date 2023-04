Wie gesund ist eigentlich der Gesundheitsberuf?

Vorsorge. Die Gesundheit ihrer Gäste, aber auch ihrer Mitarbeiter liegt der Alpentherme Gastein am Herzen.

Inmitten der Hohen Tauern sammelt sich höchste medizinische Kompetenz umgeben vom heilsamen Wasser: Das Alpentherme Gastein Gesundheitszentrum steht für ein umfassendes Gesundheitskonzept. Nicht nur die Patientengesundheit steht im Zentrum. Auch jene der Mitarbeiter. Und das kommt an.

Es sprudelt in Gastein: Die Rede ist vom heilsamen Thermalwasser. Seit Jahrhunderten wird das weltberühmte Wasser zu Entspannungs- und Therapiezwecken in der bekannten Gesundheitsdestination genutzt. Auch im Alpentherme Gastein Gesundheitszentrum, mitten im pittoresken Ort Bad Hofgastein, wo die Gipfel zum Greifen nah sind und die frische Bergluft neue Lebensgeister weckt. Kein Wunder, dass der „Kurbetrieb“ hier immer noch floriert. So werden traditionelle Bäder im Radon-Thermal-Wannenbad und Unterwassertherapien mit modernen Physio-, Moor- und Stromtherapien sowie Massagen kombiniert. Zu Traditionellem mischt sich Innovatives: Seit Neuestem gibt es eine Kältekammer und ein Anti-Gravitations-Laufband, spannend für die Patienten und für die Mitarbeiter freilich auch.

(c) Manuel Marktl

Kurort mit besonderem Flair

Das Gute, das liegt hier besonders nah: Direkt angeschlossen an das Gesundheitszentrum befindet sich die Alpentherme, 36.000 m2 Thermenareal liegen nur einen Quergang entfernt. Ein Luxus für die Patienten, die hier ihren Gesundheitsaufenthalt verbringen und für die Mitarbeiter, die hier in den verschiedensten Gesundheitsberufen tätig sind.

„Wir sind auf Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates spezialisiert“, erklärt Klaus Lemmerer, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums und der Alpentherme. „So vielfältig wie unsere Therapien sind nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, sondern auch jene, die bei uns arbeiten. Das sind Ärzte, Therapeuten, Masseure, Sportwissenschaftler, Psychologen, Ernährungswissenschaftler und noch viele mehr. Sie alle betreuen Patienten im Rahmen der klassischen Kur und der Gesundheitsvorsorge aktiv oder wenn es um ambulante Therapien geht.“ Und die, die anderen Gutes tun, verdienen selbst auch Gutes. „Es ist kein Geheimnis, dass die Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen generell hoch und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell Mangelware sind“, so Lemmerer. Ein Umstand, der Betriebe motiviert, einiges an Aufwand in die Arbeitgeberattraktivität zu stecken. Und in die Mitarbeitergesundheit, natürlich. Die liegt im Gesundheitsbetrieb schließlich auf der Hand.

(c) Manuel Marktl

Viele Mitarbeiter-Benefits

365 Tage im Jahr kostenlosen Zugang in die Therme und ins hauseigene Fitnesscenter gibt es für Mitarbeiter. Und noch mehr: „Wir sind sehr stolz auf unser Programm zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge“, erklärt Rudolf Radlmüller, Arbeitsmediziner und ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums. Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen gibt es kostenlos in der hauseigenen Ordination. Und die Experten, die sitzen sowieso alle Tür an Tür: Tipps zur gesunden Ernährung, erste Hilfe in Sachen Stressmanagement und mentale Gesundheit, das eigene Gangbild analysieren lassen, an Fitnesskursen teilnehmen, einen Leistungstest absolvieren oder eine BIA-Körperanalyse machen – alles ist möglich, viel sogar kostenlos. Den Jungbrunnen entdecken? Auch das geht bei einem Radon-Thermal-Schnupperbad. Und wer kommen will, um zu bleiben, umso besser.