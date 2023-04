via REUTERS

Taiwans Präsidentin Tsai und der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy in Los Angeles.

Die Volksrepublik betrachtet das Treffen zwischen Tsai Ing-wen und dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy als Provokation. Es ordnet die Inspektion aller Schiffe in der Taiwanstraße an.

China hat das Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, scharf kritisiert und eine "entschlossene" Reaktion angekündigt. China werde auf "den schwerwiegenden Fehler der geheimen Absprache zwischen den USA und Taiwan" mit "wirksamen und entschlossenen Maßnahmen" reagieren, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, erklärte das chinesische Außenministerium.

Das Treffen im US-Staat Kalifornien sei ein "schwerer Verstoß gegen die Ein-China-Politik" gewesen, so das Außenministerium nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag weiter. Peking betrachtet seit der Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Auch das chinesische Verteidigungsministerium verurteilte das Treffen. Es drohe eine "ernsthafte Konfrontation".

Die Volksrepublik begann am Donnerstag mit einer Inspektion aller Schiffe in der Taiwanstraße. Die Operation umfasse "Vor-Ort-Inspektionen" von Frachtschiffen und Bauschiffen auf beiden Seiten der Taiwanstraße, wurde mitgeteilt. Das taiwanische Verkehrsministerium legte umgehend Protest gegen die Kontrollen ein. Taiwans Verkehrsminister habe Schifffahrtsunternehmen angewiesen, chinesische Anfragen zum Betreten taiwanischer Schiffe abzulehnen und unverzüglich die taiwanesische Küstenwache zu informieren, teilte die Regierung in Taipeh mit.

Präsidentin Tsai: „Taiwan nicht isoliert“

Am Mittwoch traf der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, in Kalifornien. Die beiden kamen in der Ronald-Regan-Präsidentenbibliothek in der Stadt Simi Valley nordwestlich von Los Angeles zusammen. Das Treffen fand bei einem Zwischenstopp Tsais auf dem Rückweg von ihrer Mittelamerika-Reise statt.

Nach dem Gespräch sagte Tsai, der Empfang durch eine große Gruppe von Parlamentariern von McCarthys Republikanischer Partei und der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden sei der Beweis, dass Taiwan Freunde in der internationalen Gemeinschaft habe: "Ihre Anwesenheit und unerschütterliche Unterstützung bestätigen dem Volk Taiwans, dass wir nicht isoliert und nicht allein sind."

McCarthy: Glaube an Demokratie und Freiheit

McCarthy sagte bei der Begegnung, er sei "optimistisch", dass die USA und Taiwan weiter Wege finden würden "zusammenzuarbeiten, um wirtschaftliche Freiheit, Demokratie, Frieden und Stabilität in Asien zu fördern". Ein gemeinsamer Glaube an Demokratie und Freiheit sei "das Fundament" einer dauerhaften Beziehung, sagte McCarthy zu Tsai. "Wir werden unsere Verpflichtungen einhalten und unser Bekenntnis zu unseren gemeinsamen Werten, hinter denen alle Amerikaner vereint sind, bekräftigen", führte er fort.

Der Republikaner McCarthy ist in der staatlichen Rangfolge der Vereinigten Staaten die Nummer drei nach dem Präsidenten und dessen Stellvertreterin. Ein ranghohes Treffen zwischen Vertretern der USA und Taiwans wertet China als Provokation. Taiwan hat seit 1949 eine unabhängige Regierung, doch China betrachtet die demokratische Insel als Teil seines Staatsgebiets. Auf einen Besuch von McCarthys Vorgängerin, der Demokratin Nancy Pelosi, in Taiwan im vergangenen August hatte die chinesische Führung mit einem mehrtägigen Militärmanöver reagiert.

China schickte Flottenverband

China hatte kurz vor dem geplanten Treffen mit einem Flottenverband seinen Anspruch auf die Insel demonstriert. Eine Gruppe chinesischer Kriegsschiffe um den Flugzeugträger Shandong sei in den Gewässern südöstlich Taiwans, hatte das Verteidigungsministerium im Taipeh am Mittwoch mitgeteilt.

