Wie Müll zu einer Ressource wird

Die Wiederverwendung ist vor allem bei modernen Verbund-Kunststoffen ein großes Problem. Allerdings gibt es vielversprechende neue Technologien.

In welche Tonne kommt die Plastikflasche? Und wohin der Joghurtbecher? Das war in Österreich bis Jänner 2023 von Region zu Region unterschiedlich. Seither werden im ganzen Land alle Kunststoffverpackungen in einer Tonne oder dem gelben Sack gesammelt. In Sortieranlagen werden die unterschiedlichen Kunststoffarten dann wieder getrennt, damit sie recycelt werden können.

Weniger Trennung bei der Sammlung soll im Endeffekt eine höhere Wiederverwendung ermöglichen, so wie es die EU ab 2025 für zumindest die Hälfte aller Verpackungsabfälle vorschreibt. Österreich liegt derzeit bei 25 Prozent. Diese Quote zu erhöhen ist aber gar nicht so einfach, denn Verpackung ist nicht gleich Verpackung.