Schneller, höher, weiter: Die Zipline-Rekorde Europas

Durch Schluchten, Steinbrüche und schneller als auf der Autobahn, hier finden Sie zehn Ziplines mit Superlativen in der Beschreibung.

Hoch hinauf und tief hinunter. Wer für ein paar Minuten Vogel spielen möchte, hängt sich am besten frei an ein Stahlseil und rast eine Zipline hinunter. Ein paar der aufregendsten (und nicht zu weit entferntesten) ihrer Art finden Sie hier:

Velocity 2 in Nordwales - Die schnellste Zipline der Welt

Mit bis zu 200 km/h rasen geneigte Zipliner im Liegen die Velocity 2 in der Nähe von Bethesda in Nordwales hinunter. Während der 1555 Meter langen Fahrt überblickt man die ehemalige Schiefermine Penrhyn, den Penrhyn Quarry See und den Snowdonia-Nationalpark. Insgesamt besteht Velocity 2 aus zwei separaten Seilrutschen mit vier parallelen Stahlseilen. Das heißt, es können vier Personen gleichzeitig fliegen.

Little Rock Lake Zipline in Småland - Die längste Zipline Nordeuropas

Die Little Rock Lake Zipline führt durch die Wälder Schwedens und ist mit fast vier Kilometer langen Stahlseilen die längste Zipline Nordeuropas. Sie befindet sich in Klavreström in der Provinz Småland, der Heimat von Astrid Lindgren und liegt direkt am schönen Änghultasjön See. In einer Höhe von 15 bis 52 Metern schweben Naturliebhaber über die Baumwipfel und können mit etwas Glück sogar ein paar Elche aus der Luft erspähen.

Flying Fox XXL in Leogang - Schnell und lang

Der Flying Fox XXL in Leogang liegt direkt im Skigebiet Leogang in Österreich und zählt mit einer Strecke von 1600 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h zu den schnellsten und längsten Ziplines der Welt. Den Startpunkt findet man auf der Stöcklalm. Die Flughöhe beträgt rund 143 Meter. Mit einem Shuttlebus geht es nach dem Flug zurück zur Talstation der Asitzbahn.

Zipline Sankt Vigil in Enneberg - Die längste Zipline Europas

Ab nach Bozen: Die Zipline Sankt Vigil in Südtirol ist Teil des Freizeitparks Adrenaline X-Treme Adventures. Sie ist mit 3200 Metern die längste Zipline Europas und liegt im Herzen der Dolomiten. Der Startpunkt der Zipline befindet sich auf 1600 Metern Höhe. Bei dieser rasanten Fahrt, die in sieben Sektionen aufgeteilt ist, kann eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreicht werden. Ganze 100 Höhenmeter trennen die baumelnden Füße an der höchsten Stelle vom Boden.

Harzdrenalin Megazipline im Harz - Die größte Doppelseilrutsche Europas

Pärchen willkommen. Die Harzdrenalin Megazipline im deutschen Mittelgebirge ist über 1000 Meter lang und damit die größte Doppelseilrutsche Europas. Am Startpunkt angelangt, geht es aus einer Höhe von 120 Metern abwärts Richtung Rappbodetalsperre.

La Tyrolienne White Wild - Panoramablick über die französischen Alpen

Im Skigebiet Val Thorens/Orelle in Frankreich liegt die 1300 Meter lange La Tyrolienne Zipline. Schon allein der Panoramablick über die französischen Alpen ist Grund genug für einen Flug. Dabei kann man eine Geschwindigkeit von bis zu 105 km/h erreichen, die höchste Überflughöhe beträgt 250 Meter über dem Boden. Der Flug mit der größten Seilrutsche Frankreichs beginnt am Sessellift Bouchet auf 3230 Höhenmetern und endet an der Funitel-Bergstation am Col de Thorens auf 3000 Meter.

Mont 4 Zipline in Verbier - Die höchste Zipline der Welt

Die Mont 4 Zipline befindet sich im Skigebiet Verbier in der Schweiz auf 3330 Höhenmetern und ist damit die höchste Zipline der Welt und die längste der Alpen. Bei diesem Flugerlebnis an der 1400 Meter langen Zipline kann eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h erreicht werden. Los geht das Abenteuer an der Talstation der Mont-Fort-Seilbahn mit einer Sicherheitseinweisung und der Materialausgabe im Restaurant Gentianes. Mit dem Sessellift geht es anschließend bis zum Gipfel des Mont-Forts, wo die Fahrt startet. Anschließend geht es 383 Höhenmeter über den Tortin-Gletscher und die Skipiste bis zum Gentianes-Bergpass abwärts.

Canyon Učja im Soča-Tal - Der größte Zipline-Park Europas

Im slowenischen Triglav-Nationalpark in der Nähe von Bovec unweit der Kärntner Grenze sind zehn Stahlseile durch die Učja-Schlucht gespannt. Bei diesem Flug schweben Abenteuerlustige in einer Höhe von 200 Metern über den gleichnamigen Fluss und haben die Julischen Alpen als Kulisse vor Augen. Die Länge der Ziplines beträgt insgesamt 4500 Meter und die einzelnen Abschnitte sind zwischen 550 und 700 Meter lang. Durch die Stationen wird man von erfahrenen Tourguides geleitet.

Extreme ZipLine Tara - Über die größte Schlucht Europas

Die Extreme ZipLine Tara in Montenegro befindet sich im Tara-Nationalpark und führt über die Tara-Schlucht. Dabei handelt es sich um die größte Schlucht Europas und nach dem Grand Canyon sogar die zweitgrößte auf der ganzen Welt. Sie ist 78 Kilometer lang und bis zu 1,5 Kilometer tief. Parallel zur Djurdjevica Tara Bridge erreichen Zipliner eine Geschwindigkeit bis zu 120 km/h.

(sh)